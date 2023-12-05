الثلاثاء يتشح بمراسم الفراق بين أشرف عبدالغفور وناهد فريد شوقي

ما بين جنازة وعزاء..

يشاء القدر أن يجتمع رحيل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور والمنتجة ناهد فريد شوقي خلال 24 ساعة، حيث رحل عبد الغفور أول أمس الأحد إثر حادث سير مفجع، بينما رحلت ناهد صباح اليوم إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

جنازة ناهد فريد شوقي وعزاء أشرف عبدالغفور في يوم واحد.. استمرار الحزن في الوسط الفني المصري

أقيمت مراسم جنازة الراحل أشرف عبد الغفور ظهر أمس الاثنين في مسجد الشرطة، وبالمصادفة تقام المراسم ذاتها عصر اليوم على جثمان الراحلة ناهد فريد شوقي.

واليوم الثلاثاء الموافق 5 من ديسمبر يأتي بجرعة زائدة من ألم الفراق ومراسم الوداع، حيث يقام عزاء الراحل أشرف عبدالغفور بعد صلاة المغرب، وتقام مراسم الجنازة عصرًا على الراحلة ناهد فريد شوقي.

تتوالى الأحزان على الوسط الفني والمصري نتيجة لفقد عدد من الرموز الفنية الكبيرة بطريقة متتالية ومفاجئة دون سابق إنذار، مع حرص زملائهم وأصدقائهم وذويهم على توديعهم في لحظاتهم الأخيرة معهم قبل إتمام مراسم الدفن.

ريهام عبد الغفور تتقى العزاء من أمام قبر والدها

نقابة المهن التمثيلية تنعى ناهد فريد شوقي

تتواصل مراسم الوداع بين الأمس واليوم لاثنين من كبار رموز الفن المصري والعربي، ونعى نجوم الفن الراحلين أشرف عبدالغفور وناهد فريد شوقي، وحرص عدد من المهرجانات والنقابات على إصدار بيانات رسمية تنعى فيهم فقيدي الفن.

حرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي الراحلة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت صباح اليوم عن عمر ناهز 73 عامًا، والذي جاء كالآتي "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحلة، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ناهد فريد شوقي

مهرجان الجونة ينعى ناهد فريد شوقي

كما قدم مهرجان الجونة بيانًا ينعى الراحلة، كالآتي “مهرجان الجونة السينمائي، بكل حزن وأسى، المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 73 عامًا.. ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي”.

وأضاف: «إلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت ناهد في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية مهمة.. خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي».