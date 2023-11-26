جورج وسوف برفقة نجوي كرم وشيرين عبدالوهاب في حفل غنائي بدبي

تشارك المطربة شيرين عبد الوهاب ونجوى كرم وجورج وسوف، ونخبة من نجوم الفن في حفل غنائي في دبي من المفترض إقامته قريبا.

موعد الحفل

ونشرت منصات "مومينت" في مواقع التواصل الإجتماعي فيديو تشويقي للحفل، ولم تذكر أي تفاصيل حول الموعد سوى أنه سيقام قريبا في دبي.

شيرين عبد الوهاب

وفي الفيديو كلمة تشويقية بصوت الفنانين جورج وسوف، نجوى كرم وشيرين مع عبارات ، منها: "في الإمارات في دبي بالتحديد" و"خلينا نلتقي كلنا سوا في دبي" وأخرى "مشتاق لدبي ولشعب دبي" ومن تنظيم "مومينت".

جورج وسوف

من ناحية آخري، تشارك شيرين عبد الوهاب في حفل "روائع السنباطي"، المقرر إقامته مساء الخميس 30 نوفمبر الجاري.

ونشر حساب "بنش مارك" في منصة "إكس" الملصق الدعائي للحفل مع صور الفنانين المشاركين، وهم شيرين عبد الوهاب، وأحمد سعد، وصابر الرباعي، ومي فاروق، وريهام عبد الحكيم، وإيمان عبد الغني، وفؤاد زبادي.

يقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة هاني فرحات.

نجوي كرم

اشتهر رياض السنباطي بتفرده في تلحين القصيدة العربية، وهو من مواليد مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، وكان والده يغني فى الموالد والأفراح والأعياد الدينية فى القرى والبلدات الريفية المجاورة، وقد أدرك موهبة ابنه مبكرا فشجعه، وعرف باسم "بلبل المنصورة".