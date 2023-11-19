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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

نجوى إبراهيم لمنتقديها: عمري 80 سنة وهعتزل وأموت قريب (فيديو)

الإعلامية نجوى إبراهيم
الإعلامية نجوى إبراهيم

أبدت الإعلامية نجوى إبراهيم  حزنها بسبب التعليقات السلبية التي تنتقدها على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلة: “ إيه اللي يريحكم طيب إني اعتزل؟ قولولي.. طب أنا عندى 80 سنة وغلبانة وعيانة وعندى سرطانات وعاملة 7 آلاف عملية وهعتزل وهموت قريب.. هل دا يفرحكم؟”.

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وأضافت نجوى إبراهيم عبر برنامج “بيت العز” على  “ نجوم إف إم”  اليوم الأحد:  "«أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدًا على حاجة نزلت، كان فيه اراء مختلفة بس فيه حوالي 500 مثلا لازم يروحوا يتعالجوا ، إنتوا عايزينى أعتزل؟ ما ضرورى الواحد يعتزل هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟ ممكن أعتزل الأسبوع اللى جاى لإنى اتخنقت مش على اخر العمر الواحد ياخد ده.. كله بالراحة على نفسكم».

وتابعت نجوى إبراهيم " هدوا نفسكم والنبى والله مش عشانى، أنا مش جايه أربى عيالى أنا جايه فرحانة بيكم ومبسوطة بيكم وبتشرف بكلامى معاكو.. حبوا بعض شويه وشغلوا العقل شويه».

الناس بتستكتر على غيرها الابتسامة

واختتمت: «الناس بتستكتر على غيرها الابتسامة .. بتستكتر عليها الصيت ولا الغنا .. وليه لازم كل الناس اللى بتضحك يبقى عندها ملايين؟ ما تقولوا الحمد لله.. يا رب أبقى زيه وباسم الله ما شاء الله، ومن شر حاسد إذا حسد"

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