خبير قانون دولي: ما يصدر ضد إسرائيل من الأمم المتحدة توصيات فقط

أكد د. أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن إسرائيل ما ترتكبه الآن بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي جرائم الحرب، ولابد من أن يتم ترق كافة الأبواب في منظمات العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني:

وأضاف أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولذلك مطلوب حشد أكبر لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة إسرائيل، وجاء ذلك خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وشدد على أنه يؤيد أن هناك ازدواجية في المعايير، مؤكدًا أن ما يصدر ضد إسرائيل من الأمم المتحدة هو توصيات، لم يصدر ضد إسرائيل قرار واحد مؤسس على الفصل الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أنه إذا كانت إسرائيل دولة ديموقراطية عليها أن تنفذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن المنظمات التي توثق جرائم الحرب في غزة والأرقام والانتهاكات في المستشفيات والمدارس مثل منظمة الصحة العالمية والأنروا واليونسيف، وهم لهم دور كبير جدًا في توثيق جرائم الحرب وتعزيز الدعاوى والتحقيقات التي يقوم المدعى العام ويقدمون أدلة موثقة، متابعًا: "الأمم المتحضرة هي التي تنفذ قرارات مجلس الأمن ولا ترفع الفيتو إعمالًا لمصالحها".