الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة (فيديو)

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد كانت تشهد أجواء معتدلة خلال الفترة الماضية، ولكن بداية من مساء أمس تتعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية، شملت معظم المحافظات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد أن الأمطار كانت تتراوح ما بين المتوسطة والغزيرة والسيول في بعض المناطق بشمال سيناء، مشيرة إلى أننا شاهدنا نشاطا واضحا للرياح المحملة بالأتربة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "كان هناك انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، وأنصح المواطنين بارتداء جاكيت، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر".

تأثير المنخفض الجوي مستمر

وأشارت إلى أن تأثير المنخفض الجوي مستمر، ولكنه سيكون أقل تأثيرا من اليوم، محذرة من تكون الشبورة المائية بداية من بعد غد، الثلاثاء.

نصائح لمواجهة التقلبات الجوية:

متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة حالة الطقس.

القيادة بهدوء شديد على الطرق السريعة تجنبًا للحوادث.

عدم التعرض لتيارات الهواء تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

اصطحاب شمسية، أو أي غطاء للرأس تفاديًا لسقوط الأمطار.

عدم الخروج من المنزل خلال موجة الطقس السيئ إلا للضرورة القصوى.

عدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار.

ضرورة الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

الابتعاد عن مزاولة الانشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

الحرص على تغطية الأذنين والعينين أثناء نشاط الرياح.

الحصول على اللقاحات والأمصال الموسمية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد.