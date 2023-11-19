الصحة: لدينا خطة بكافة السيناريوهات للتعامل مع مصابي غزة (فيديو)

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهات صدرت منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، بتقديم كل أشكال الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد أن الوزارة لديها خطة للتعامل مع الموقف بكافة السيناريوهات، ومن أبرز محاورها، الطواقم الطبية، والتأكد من جهوزيتها من حيث الإعداد والكفاءة المهارية".

التأكد من جهوزية المستشفيات والرعايات الصحية والحضانات

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم التأكد من جهوزية المستشفيات والرعايات الصحية والحضانات وأقسام الرعاية الداخلية، وبالتوازي مع ذلك، تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات".

وتابع "بدأنا في استقبال المصابين من قطاع غزة منذ يوم 2 نوفمبر، ويتم التعامل معهم في المستشفيات المصرية، وهناك متابعة لحظية من القيادة السياسية".

وكشف الدكتور محمد الطراونة ممثل الرابطة الطبية الدولية بالأردن، سبب انتشار الأمراض التنفسية والمعدية في قطاع غزة.

وقال “الطراونة خلال تصريحاته عبر فضائية ”القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الكارثة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة ستنتشر للمنطقة المحيطة نتيجة انتشار الأمراض التنفسية والمعدية.

وأضاف أن انتشار الأمراض يأتي نتيجة استهداف المستشفيات وجميع المرافق الصحية وعدم مقدرة المصابين للوصول لأماكن الرعاية الصحية.

وأشار الطراونة إلى أن ما فاقم الأمر سوءا هو عدم قدرة الكوادر الطبية على القيام بمهامها نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية، وهناك احتمالية لظهور أمراض جديدة ستنتشر نتيجة النزوح.



الأمم المتحدة: العنف في غزة خلال الأيام الأخيرة لا يمكن فهمه

ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، قائلًا إن مستوى العنف في القطاع في الأيام الأخيرة لا يمكن فهمه، مع هجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى إلى "منطقة موت".

وقال فولكر تورك في بيان إن "الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات الـ48 الماضية في غزة تفوق التصور".

كذلك حذر من أن "مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار نزوح مئات الآلاف إلى جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي".

ووصف تورك الصور التي أخذت بحسب التقارير بعد غارة على مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة بأنها "مرعبة"، و"تظهر بوضوح أعدادًا كبيرة من النساء والأطفال والرجال الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قتلوا".

وبحسب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فإنه في خانيونس جنوب قطاع غزة، يقوم الجيش الإسرائيلي "برمي منشورات تطالب السكان بالذهاب إلى "ملاجئ معترف بها" غير محددة، "حتى مع وقوع غارات في جميع أنحاء غزة".

وأكد فولكر تورك أنه "بغض النظر عن التحذيرات، فإن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا"، في إشارة إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب والاحتياطات عند تنفيذ الهجمات.