وزير العدل الفلسطيني: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تخطت أفعال النازيين

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يعد جريمة إبادة جماعية يفوق ما فعله مجرمو الحرب الألمان في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هذه الأفعال تمثل جريمة إبادة جماعية استنادًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك في القواعد العرفية والاتفاقية للقانون الدولي العالمي، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين في غزة من دون محاسبة أو مساءلة قانونية.

وأوضح، أن الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ ثبت قانونًا أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعلى المحاكم الدولية محاسبة الاحتلال وتقديم تعويضات للشعب الفلسطيني.

وأكد، أن قصف المستشفيات والمرافق المدنية انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ولذا فإننا قدمنا العديد من البلاغات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول الانتهاكات الإسرائيلية.