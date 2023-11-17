وزير قطاع الأعمال يكشف تكلفة صفقة الاستحواذ على 30% من الشرقية للدخان

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة الكيماوية تمتلك 50% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، وحصل استحواذ على 30% من أسهم الشركة، والجزء المتبقي 70% مع الدولة والمساهمين في البورصة.

وأشار إلى أن صفقة الاستحواذ وصلة لـ 625 مليون دولار وليس 150 مليون دولار كما قال البعض، منوهًا إلى أنه تم دفع قيمة الصفقة، وحماية المنافسة راجع الصفقة بجانب الرقابة المالية.

ولفت وزير قطاع الأعمال، إلى أن الصفقة مرت بفترات تفاوض كبيرة، تضمن الاحتفاظ المصري بـ 70% من الأرباح.

وذكر، عن أصول الشركة من الأراضي متواجدة في أماكن كثيرة تقترب من 400 ألف متر، قيمتهم أكثر من ملياري جنيه، وهذه الأصول خارج الصفقة وملكية للشركة القابضة.

10 مليون علبة بالشرقية للدخان

ولفت إلى أن صفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، لم تؤثر على أسعار السجائر، مشيرًا إلى أنه في إحدى الفترات كان هناك نقص في التبغ، وتم توزيع المخزون لحين إجراء وصول دفعات جديدة.

وتابع :"كنا ننتج 5 مليون علبة سجائر في اليوم بدلًا من 10 مليون علبة يوميًا"، مشيرًا إلى أنه يوجد نقص في الإمدادات العالمية من التبغ، واليوم ننتج 200 مليون سيجارة، بقميه 10 مليون علبة سجائر يوميًا، قبل حدوث الأزمة.

وشدد على أن الكميات متوفرة في السوق المصري، موضحًا أن السجائر الموجودة من إنتاج كليوباترا في معدلها الطبيعي، وكان سعرها المعتمد 24 جنيه للعلبة، مضيفًا:" بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار لـ 27 جنيه فإن نصف سعر بيع السجائر تذهب لوزارة المالية، بجانب 4.5 للضرائب، وبالتالي السعر لم يتحرك كثيرًا".

ونوه إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر بالنسبة للشريحة الثانية وصلت لـ 6 جنيهات، مضيفًا أن كميات السجائر متوفرة في الشريحتين الأولى والثانية.