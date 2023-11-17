وزير التموين يكشف عن بشرى سارة بشأن أسعار السكر

قال الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: “إن أسعار السكر ارتفعت عالميًّا أكثر من 100%، مشيرًا إلى أنه خلال 3 أيام على الأكثر سيحدث انفراجة في أزمة السكر”.

أضاف وزير التموين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية أون، مساء اليوم الجمعة، أن هناك أسبابًا وراء ارتفاعات أسعار السكر الحر في الأسواق المحلية، مضيفًا أن التموين يغطي 60% من احيتاجات الأفراد.

أشار وزير التموين، إلى أن سعر طن السكر ارتفع عالميًّا من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، متابعًا أن الدول تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار في السكر الحر.

من جانبه، أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق على السكر محليًّا، مما أسهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحًّا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبًا على مستوى العالم وليس في مصر فقط.



قال المنوفي: “إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبًا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنًا أسبوعيًّا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى 48 جنيهًا”.



أضاف المنوفي: أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحًّا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عددٍ كبيرٍ من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق، وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارًا وناشدنا الجهات الرقابية كافة به كثيرًا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.



قال عضو شعبة المواد الغذائية: “إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبًا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق”.