نشرة الحوادث| العثور على جثة طفل حديث الولادة.. وحبس شاب أطلق النيران على 3 طلاب

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تفاصيل العثور على جثة طفل حديث الولادة مربوط الحبل السُري

عثر أهالي مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، على جثة رضيع حديث الولادة "ذكر"، بإحدى الترع دائرة المركز، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المُختصة والتي أمرت بنقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي؛ لبيان سبب الوفاة بتقرير الطب الشرعي بمعرفة مفتش الصحة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي مفادها العثور على جثمان رضيع حديث الولادة مربوط الحبل السُري، بترعة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثمان طفل رضيع حديث الولادة مربوط الحبل السري "ذكر"، جثة هامدة بترعة دائرة مركز شرطة العسيرات، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي؛ لبيان سبب الوفاة بتقرير الطب الشرعي.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



المشدد ٣ سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن



قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، بمعاقبة متهم تعدى بالضرب على عامل مستخدمًا سلاح أبيض سكين ومحدثًا إصابته بعاهة مستديمة في يده اليمنى بالسجن 3 سنوات بسبب خلافات بينهما لرفضه منحه المجني عليه أجره اليومي.

و قررت المحكمة إلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والزمته المصاريف، ومبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

نيابة الخليفة تحبس شابًا أطلق النيران على 3 طلاب



أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بحبس المتهم بإطلاق النيران على 3 طلاب وإصابتهم بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (3 طلاب- مقيمين بدائرة القسم "مصابين برش خرطوش") وتم نقلهم للمستشفى، وأكد أحدهم تضرره من (آخر، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، واتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ختام الدورة التأسيسية لمهارات القيادة والإدارة لمستشارات النيابة الإدارية

شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبوضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، فعَّاليات ختام

"الدورة التأسيسية لمهارات القيادة والإدارة لمستشارات النيابة الإدارية"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى النيابة الإدارية برئاسة المستشارة هبة الجندي.

انعقدت تلك الدورة -التي شارك فيها "26" مستشارة من عضوات النيابة الإدارية من مختلف محافظات الجمهورية، من درجة وكيل عام أول، ونائب رئيس هيئة حديث، خلال يومي 14 و15 نوفمبر الجاري.

في كلمته، أشاد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية التي تنفرد بالنسبة الأعلى تمثيلاً للمرأة المصرية، وحِرص سيادته على تقلدها الوظائف القيادية بالإدارات والوحدات والنيابات المختلفة، وفقًا لمعايير الجدارة والكفاءة، كما وجَّه سيادته الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة، مطالبًا إياهم بعقد مزيد من الدورات المماثلة، لتحقيق الغاية الأسمى من إنشاء الوحدة حيال دعم وتمكين عضوات النيابة، بما يسهم في النهوض بالدولة المصرية.

