محلل سياسي: مصر أثبتت قدرة فائقة في التعامل مع العدوان على غزة

قال عبدالمهدي مطاوع ، المحلل السياسي، إن الجهود المصرية أدت إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي طوال الـ40 يوما من العدوان".

وأضاف عبدالمهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة أن مصر استخدمت الأوراق المتاحة لديها في مساعدة غزة وأثبتت قدرة فائقة على التعامل مع القضية الفلسطينية.

إدخال الوقود إلى غزة سيساهم في تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية

وأشار عبدالمهدي مطاوع : "إدخال الوقود إلى غزة سيساهم في تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية ومحاولة التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي يمر بها سكان قطاع غزة".

طالب رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، محكمة الجنائية الدولية بتحقيقات سريعة في جرائم العدوان الإسرائيلي كما فعلت في أوكرانيا".

وأضاف رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، خلال لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، أن دور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل لخلق نكبة ثانية وتدمير غزة.

إسرائيل تقصف مدارس الأونرا التي يلجأ إليها المدنيون في غزة



وأشار رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن: "منظمة الأونرا تؤوي في مؤسساتها أكثر من 700 ألف فلسطيني"، مضيفا: "إسرائيل تقصف مدارس الأونرا التي يلجأ إليها المدنيون في غزة".