عاجل
اقرأ غدا بالوفد: عبدالسند يمامة: المذابح ضد الفلسطينيين فاقت كل المجازر التاريخية رئيس اللجنة العامة في بورسعيد: حزب الوفد يرسم خريطة جديدة لمصر .. فيديو هاني أباظة: الانتخابات الرئاسية هي بداية تغيير للوطن .. فيديو
الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

محلل سياسي: مصر أثبتت قدرة فائقة في التعامل مع العدوان على غزة

غزة
غزة

قال عبدالمهدي مطاوع ، المحلل السياسي، إن الجهود المصرية أدت إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي طوال الـ40 يوما من العدوان".

 

txt

الاحتلال الإسرائيلي يناقش إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

txt

الإحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة ومخيم جنين ويشتبك مع مسلحين فلسطينيين

 

وأضاف عبدالمهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة  أن مصر استخدمت الأوراق المتاحة لديها  في مساعدة غزة وأثبتت قدرة فائقة على التعامل مع القضية الفلسطينية.

إدخال الوقود إلى غزة سيساهم في تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية

وأشار عبدالمهدي مطاوع : "إدخال الوقود إلى غزة سيساهم في تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية ومحاولة التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي يمر بها سكان قطاع غزة".

 

 

طالب رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة،  محكمة الجنائية الدولية بتحقيقات سريعة في جرائم العدوان الإسرائيلي كما فعلت في أوكرانيا".

وأضاف رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، خلال لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، أن دور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل لخلق نكبة ثانية وتدمير غزة.

إسرائيل تقصف مدارس الأونرا التي يلجأ إليها المدنيون في غزة


وأشار رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن: "منظمة الأونرا تؤوي في مؤسساتها أكثر من 700 ألف فلسطيني"، مضيفا: "إسرائيل تقصف مدارس الأونرا التي يلجأ إليها المدنيون في غزة".

مواد متعلقة

المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة يشيد بدور مصر لإفشال مخطط إسرائيل في غزة

د. صالح التويجري لـ"الوفد": شكلنا لجنة قانونية لتوثّق انتهاكات إسرائيل في غزة لرفعها إلى المحاكم الدولية

رئيس فلسطين يُطالب الاتحاد الأوروبي بدفع إسرائيل لوقف هجومها على غزة

لجنة قانونية فى «آركو» توثّق انتهاكات إسرائيل فى غزة لرفعها إلى أعلى المستويات والمحاكم الدولية
الجريدة الورقية