أحمد العوضي يكشف عن مسلسله المقبل في رمضان وسبب غياب ياسمين عبدالعزيز

قال الفنان أحمد العوضي، إنه سيشارك في السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل 2024 من خلال مسلسل "حق عرب"، والذي يعني بداية الانفصال الفني عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

أوضح "العوضي"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، أنه شارك مع زوجته ياسمين عبدالعزيز في عملين هما: "اللي ملوش كبير" و"ضرب نار"، مشددَّا على أنهما قررا الانفصال فنيًا لبعض الوقت.

سبب الانفصال فنيًّا عن "ياسمين عبدالزيز":

أشار أحمد العوضي إلى أنهما اتخذا قرار الانفصال الفني حتى يعطيا فرصة للمشاركة في الأفلام التي يريدان الانضمام لها وكذلك المسلسلات التي يرغب كل منهما الاشتراك بها، مؤكدًا أن رمضان المقبل لن يشاركا في عمل درامي واحد، سيكون لكل منهما المسلسل الخاص به.



كشف الفنان أحمد العوضي، الكثير من الأسرار الفنية والشخصية خلال استضافته في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والذي يعرض على شاشة القاهرة والناس.

قال أحمد العوضي: “إن ياسمين عبدالعزيز تتفوق عليه حال منافستهما في السينما”، قائلًا: "لو نزلت بفيلم أمام ياسمين هي اللي هتعمل أكبر ايرادات وأنا ابقى عايزها تعمل الإيرادات أعلى مني وأعلى من أي حد وهي تعمل إيرادات كتير دي ياسمين عبد العزيز".

أحمد العوضي: "شخصية (الخديوي) الأقرب لقلبي ومش بقلق من المنافسة"



أوضح أحمد العوضي، خلال حواره في برنامج "حبر سري"، أن زوجته النجمة ياسمين تقدم أفلامًا كوميدية بينما هو حال تقديمه أفلامًا ستكون أكشن، مضيفًا: ياسمين يتشتغل كوميدي وأنا بشتغل أعمال أكشن وهي تعمل إيرادات أدي 40 مرة وهبقى سعيد جدًّا لها".

تابع: "شخصية الخديوي هي الأقرب لقلبي وأنا مش بقلق من المنافسة مع حد وأنا بعمل شغلي واجتهد ويا رب كلنا ننجح، وأتمنى كل النجوم تعمل أفلام ومسلسلات والمهم أطلع من الموسم ناجح وعملت الدور بشكل جيد".

أحمد العوضي: "الخيانة الزوجية مرفوضة واللي عايز يتجوز يبلغ زوجته"



أكد، أن الخيانة الزوجية مرفوضة وفق رأيه الشخصي ولا يوجد مبررًا للخيانة، قائلًا: "الخيانة بتحصل لكن مفيش مبرر يخلي راجل يعرف على مراته واحدة، لأنك لو مش مبسوط طلق والراجل لا يملك إلا هيبته ولو الراجل مش مبسوط يطلق لكن ميخونش".

أضاف “العوضي”، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، أن أي شخص يريد خوض تجربة الزواج لمرة ثانية يجب أن يبلغ زوجته الأولى لأن من حقها تعرف وتقرر، متابعًا: "اللي عايز يتجوز يقول لمراته واللي يتجوز في السر مش راجل لأنك خفت وتفقد احترامك أمام الطرفين".

تابع: "لو مش مبسوط في حياتك انفصل واختار حياة جديدة ومفيش مبرر يخلي حد يخون"، مشيرًا إلى أن له أصدقاء في الوسط الفني ويذهب لأماكن العزاء الذين يعرفهم فقط، معقبًا: "لكن لو مش بيربطني علاقة بحد أروح أعزى إزاي يبقى رايح اتصور وكل زملائي في الوسط".

أحمد العوضي: "لا أحب دور الضحية واجتهدت لكي أحقق حلمي"



كشف النجم أحمد العوضي، طبيعة الوظائف التي عمل بها قبل شهرته في الوسط الفني، قائلًا: "أنا اتخرجت ومثلت علطول وكان معايا عربية وأجرتها ومن الإيجار كنت بعيش واشتغلت في نادي فيديو زمان لكن أنا مجعتش عشان مكنش مدعي".

أضاف أحمد العوضي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، أنه لا يحب دور الضحية وهو اجتهد على نفسه وتعب للوصول لمكانته الفنية، متابعًا: "تعبت عشان أوصل اللي عايزة وأنا كنت مولود في منطقة شعبية ومحبش أقول كلام سلبي عن حياتي".

استكمل: أول مشهد تمثيلي عملته وأنا في المرحلة الابتدائية كان مشهد من مسلسل الفرسان لأحمد عبدالعزيز وبعمله أمام أسرتي ومن هنا بدأت التمثيل، وبعد المشاركة في مسلسل الميزان حسيت أني ماشي في الطريق الصحيح وبعد نصيبي وقسمتك الموضوع اتأكد لي ثم الاختيار".