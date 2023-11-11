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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

محافظ الجيزة ومدير
محافظ الجيزة ومدير الأمن

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات إجراء قرعة الحج العلنية التى نظمتها مديرية أمن الجيزة والتي تمت تحت إشراف وزارة الداخلية، وذلك لموسم الحج 1445 هجريا – 2024 ميلاديا وذلك بمقر المديرية.


وقدم المحافظ التهنئة، للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام مطالباً إياهم بالدعاء لوطننا الحبيب وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.


حضر فعاليات القرعة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

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