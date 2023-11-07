شعبة الدخان تكشف ملامح أسعار السجائر الجديدة (فيديو)

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن شركات السجائر تنفذ حاليا لوائح جديدة بالأسعار الجديدة للسجائر، مشيرا إلى أنه لهذا السبب أوقفت شركة الشرقية للدخان السجائر اليوم.

قوائم جديدة بأسعار السجائر تظهر بعد الساعة 12 مساء اليوم الثلاثاء

وأضاف رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك قوائم جديدة بأسعار السجائر تظهر بعد الساعة 12 مساء اليوم الثلاثاء.

وتابع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه بالنسبة لأسعار السجائر، أولا الشريحة الأولى سيكون فيها الحد الأقصي 31 جنيها لعلبة السجائر، والشريحة الثانية 42 جنيها، والشريحة الرابعة 45 جنيها للعلبة الواحدة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.

قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الضرائب على السجائر تتضمن التبع المسخن والتبغ السائل، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التى تسببت فى أسعار منتجات التبغ فى السوق بما يحقق أثرا إيجابيا يعود على الموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويا.

من جانبه قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: أود أن تتضاعف الزيادة الضريبية على السجائر والتبغ مرات ومرات، لأن تناول الدخان هو من بلاء العصر ويضيف للتلوث الذى يعيشه العالم تلوثا آخر.

وأضاف «جمعة»، أنه كلما زادت الضريبة، قل استهلاك السجائر، معلنا موافقته على مشروع القانون من الناحية الصحية والناحية الدينية والعرف.