وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لديها مخطط قديم لتخفيف التكدس السكاني العربي (فيديو)

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن جزء من المخطط الإسرائيلي في غزة، غل و كراهية و عنصرية"، مؤكداً أن إسرائيل شعرت أنها تتعرض للخطر.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق خلال حواره ببرنامج "مساء DMC" المذاع على فضائية "DMC"، مساء الثلاثاء، أن هناك مخطط إسرائيلي سابق منذ سنوات لتخفيف التكدس السكاني العربي ،وبالتحديد الفلسطيني في الضفة و القطاع.

إسرائيل ستكون مسئولة عن الأمن في غزة بعد الحرب

وأشار وزير الخارجية الأسبق ، إلى أن نتنياهو أعلن أن إسرائيل ستكون مسئولة عن الأمن في غزة بعد الحرب، لافتاً إلى أن قادة إسرائيل يقولون إن حماس لن يكون لها أذيال بعد الحرب داخل غزة.

قال الدكتور أحمد الدخيري المدير التنفيذي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود، إنه تم ترحيل وتهجير العديد من المواطنين من شمال قطاع غزة، منوهًا بأن استمرار الضغوطات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤدي إلى انهيار النظام الصحي.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن قبول قصف المستشفيات في قطاع غزة، التي تؤوى آلاف المرضى، لافتًا إلى أننا نشهد ازدياد أعداد المرضى في مستشفيات القطاع جراء القصف الإسرائيلي.

وتابع: فقدنا الاتصال بعدد من موظفينا المحليين في قطاع غزة جراء القصف، مشيرًا إلى نفاد الوقود في القطاع، وانهيار البنية التحتية من مياه وشبكة صرف صحي جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

وشدد على أنه يجب توفير ممر آمن للمرضى في قطاع غزة وعدم التعرض للكوادر الصحية، مؤكدًا على أنه يجب إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لضمان دخول المساعدات.

الأمم المتحدة: 40% من مستشفيات غزة لا تعمل

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء من أن 40 بالمائة من المستشفيات في قطاع غزة لم تعد تعمل مع استمرار العنف في القطاع.

وأعلن المكتب -في بيان نشر على موقعه الالكتروني- أن 40 بالمائة من مستشفيات غزة التي تستوعب مرضى داخليين توقفت عن العمل منذ بداية الصراع في 7 أكتوبر. كما ذكر آخر تحديث له أن 71 بالمائة من جميع مرافق الرعاية الأولية في غزة قد أغلقت أبوابها بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

وقال المكتب إن مولدات الكهرباء الرئيسية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة والمستشفى الإندونيسي شمال غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود.

وكتب المكتب -على حسابه الرسمي على منصة إكس "تدهور الظروف والاكتظاظ في مرافق الأمم المتحدة في غزة يخلق مخاطر على الصحة والسلامة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى، ووسط تدهور الأوضاع الصحية، تم الإبلاغ عن آلاف الحالات المرضية".