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السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب أحداث غزة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب أحداث غزة

القمة العربية الأفريقية
القمة العربية الأفريقية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة، إلى موعد سيحدد لاحقاً، ويأتي هذا التأجيل نظرا للتطورات الحالية في غزة، والقصف الإسرائيلي وتصاعد العمليات في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت به “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

القمة العربية الأفريقية الخامسة في السعودية

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بدون أسباب تأجيل القمة الأفريقية العربية الخامسة بالرياض لإشعار آخر

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السفيرة فوزية زينل تشارك في الاجتماع التشاوري على مستوى المندوبين لمناقشة وثائق القمة العربية الأفريقية

أرسلت مفوضية الإتحاد الأفريقي أمس تعلم سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة، أن سفارة المملكة العربية السعودية، في أديس أبابا قد أبلغت المفوضية رسميا بأنه قد تم تأجيل القمة الأفريقية العربية الخامسة التي كان من المقرر عقدها في 11 نوفمبر 2023 بالرياض حتى إشعار آخر، على ان تستمر القمة السعودية الإفريقية الأولى المقرر عقدها في الرياض يوم 10 نوفمبر 2023 كما هو مخطط لها.

وسعت السعودية منذ سنوات إلى تعميق العلاقات مع القارة الإفريقية، حيث يقدم الصندوق السعودي للتنمية قروضاً ومنحاً بلغ عددها 580 لأكثر من 54 دولة إفريقية، بقيمة تقارب 13.5 مليار دولار، ولدى السعودية مشروعات وقروض ومنح مستقبلية سينفذها الصندوق في الدول النامية الإفريقية تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، بحسب وزارة الخارجية السعودية.
 

وقد تم عقد اجتماع تشاوري عربي على مستوى المندوبين الدائمين الشهر الماضي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة ، لمناقشة التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية - الأفريقية الخامسة والمقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل.
 

وفي وقت سابق، أدانت السعودية، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فورا والاكتفاء بتجميد عضويته يعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية. 

 

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