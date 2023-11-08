ضياء رشوان: التهجير مرفوض والأمن القومي المصري غير مطروح للتفاوض (فيديو)

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر لم تخض حروبا مع أحد إلا إسرائيل، ولم يعتد علينا أحد طوال 75 سنة إلا إسرائيل، عدا عام 1956 الذي كان عدوانا ثلاثيا شاركت فيه إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا".

وأضاف ضياء رشوان، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أن الموقف المصري من الأحداث الحالية في غزة حازم في أمرين، مساندة الفلسطينيين، ورفض التهجير، مشيرا إلى أن الأمن القومي المصري غير مطروح للتفاوض.

طيلة 70 سنة لم تفرط مصر لحظةً في القضية الفلسطينية

وتابع ضياء رشوان: "طيلة 70 سنة لم تفرط مصر لحظةً في القضية الفلسطينية أو أمنها القومي، فقد أحتلت إسرائيل سيناء مرتين، الأولى لعدة شهور في عام 1956 بالعدوان الثلاثي، وفي مرة أخرى لمدة 7 سنوات في عام 1967، وبالتالي فإن مصر تدافع عن القضية الفلسطينية وأمنها القومي".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل يقرأ التاريخ ويفهمه جيدا ويعلم جيدا معنى التحركات الاستراتيجية سواء للقوات المسلحة المصرية أو دولة بحجم مصر وكثيرا ما يردد هذا المصطلح، وبالتالي، فإن التحركات المصرية يحكمها تاريخ مصر، الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية بصفتها قضية القضايا.

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم مؤسسة الأونروا، إن الوقود سينفد بعد أيام في قطاع غزة والجانب الإسرائيلي يتحدث حتى الآن عن عدم إدخال الوقود لغزة، وهذا يعني حكما بالإعدام على عمليات الإغاثة والعمليات الإنسانية.

وأضاف "أبو حسنة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء اليوم الثلاثاء أن هناك تدهوراً في الوضع الإنساني بقطاع غزة، وهناك تهديدا حقيقيا بتوقف الخدمات كلها خلال الأيام المقبلة، خاصة مه نقص الوقود، مشيرا إلى أن الوقود الموجود في القطاع لدى مخازن الأونروا يُوَزَّع للمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي والمشافي.

كارثة بيئية قادمة

وأوضح المتحدث باسم مؤسسة الأونروا، أنه لا يوجد في غزة مياه صالحة للشرب، والناس تشرب مباشرة من مياه الآبار الملوثة، كما أن توقف محطات الصرف الصحي عن العمل يعني إغراق الشوارع كاملة بمياه الصرف الصحي ما سيسبب العديد من الأمراض، كما أنها تضخ مباشرة للمياه الجوفية للقطاع، ومن ثم هناك كارثة بيئية قادمة.

وأشار المتحدث باسم مؤسسة الأونروا، إلى أنه لا توجد في غزة إمكانيات لرفع الأنقاض، والأهالي يرفعونها بأيديهم، لذلك هناك أعداد كبيرة من المفقودين تحت الأنقاض، ولا يستطيع أحد رفع هذه الأنقاض حاليا.