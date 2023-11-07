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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: "حماس" تواجه إسرائيل لتحقيق مشروعها الإخواني

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن عملية "طوفان الأقصى" هي زلزلت الكيان الصهيوني ولكنها ايضًا عملية لتصفية الحق الفلسطيني والشعب في قطاع غزة، مؤكدًا أن حماس ليست لها علاقة بالتحرر الوطني الفلسطيني، مشددًا على أن حماس لم تبني ملجئ، وهي حكومة غير شريفة وجماعة غير وطنية ولا تبني ملاجئ حماية لأهلها وشعبها، موضحًا أن "طوفان الأقصى" عملية لتصفية الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني.

 

 عملية "طوفان الأقصى" 

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بعد شهر من طوفان الأقصى.. خسائر فادحة لإسرائيل

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طوفان الأقصى

 

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن حماس تواجه إسرائيل من أجل مشروعها الخاص الذي هو في ذات الوقت مشروع الإخوان، وكان لابد من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أن يكون أمامنا كل الاحتمالات وأولهم تدمير غزة، منوهًا بان حركة حماس ليست فوق مستوى الشبهات وليست فوق أي نقد أو هجوم.

 

ونوه بأن أن عملية "طوفان الأقصى" لم تكن لتحرير الشعب الفلسطيني، موضحًا أن هذه العملية هدفها تحرير الأسرى لدى إسرائيل ولكن الاحتلال الإسرائيلي أسرت عدد كبير من الفلسطينيين الآن، مشددًا على أن ما تفعله حماس ليس لها علاقة بالقضية أو الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

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