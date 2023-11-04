التوك شو.. مجازر جديدة في غزة وضغوط على مصر لقبول التهجبر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

كشف سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، تطورات وتفاصيل الوضع في قطاع غزة، وموقف الدول العربية.

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محلل استراتيجي: حماس حققت انتصارًا يشبه نصر 6 أكتوبر وغزة ستكون وحلًا للاحتلال



أكد الإعلامي مصطفى، أن هناك حملة من الضغوطات الممنهجة ضد الرئيس السيسي، حيث شاهدان بعض المظاهرات في بعض الدول التي طالبت بفتح معبر رفح وكانت تهاجم الرئيس السيسي، ومطالبتها باستقبال الفلسطينيين في سيناء.

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بكري: الرئيس السيسي يتعرض لضغوطات ممنهجة بسبب رفضه تهجير الفلسطينيين



قال مدير الإسعاف والطوارئ في غزة، إن الدولة المصرية قدمت المساعدات اللازمة لاستقبال المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا"إسعاف غزة": قوات الاحتلال استهدفت المصابين أثناء نقلهم للعلاج بمصر (فيديو)



كشف الإعلامي، مصطفى بكري، مستجدات الوضع في قطاع غزة بعد قصف مجمع الشفاء، وسيارات الإسعاف المتجهة لمعبر رفح، وخطة أمريكا للضغط على مصر لتهجير الفلسطينيين لسيناء.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنابكري: مصر رفضت عرضًا ماليًا ضخمًا لقبول توطين الفلسطينيين في سيناء



علق دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلًا: ""يكفي دماء وقتل ومجازر، ألا يكفي سفك دماء الفلسطينيين أن يحرك العالم؟ هل يأتي الوزراء والقادة للإدلاء بتصريحات والوضع يبقى على ما هو عليه؟"

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناسفير فلسطين بالقاهرة يطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة



قال الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني: “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت 200 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة منذ اندلاع حربه في السابع من أكتوبر الماضي، وهذا يعني أن نصف سكان القطاع سيضطرون للعيش في العراء”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناوزير الأوقاف الفلسطيني: "نصف سكان القطاع مضطرون للعيش في العراء" (فيديو)



أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في مدرسة شمال قطاع غزة.

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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بقصف مدرسة شمال قطاع غزة



قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “إن درجات الحرارة ستستقر عند 32 درجة خلال الأسبوع المقبل”.

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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي: "إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الحاضنة والحامية لإسرائيل، ولا تستطيع إسرائيل أن تستمر بمفردها في المنطقة دون وجود أمريكا.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامصطفى الفقي: "سقوط أمريكا بداية الانهيار للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين" (فيديو)



وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بشأن موقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناعمرو أديب يعلق على كلمة حسن نصرالله.. هل تكون خدعة (فيديو)



قال العالم المصري فاروق الباز، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يرحم أي شيء ويعمل علي إبادة الشعب الفلسطيني.

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كلام فارغ.. فاروق الباز يعلق على مقترح حل القضية الفلسطينية بالتهجير (فيديو)



عرضت قناة القاهرة الإخبارية، أثناء البث الهوائي لها، مشاهد تظهر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي الواقع شمال قطاع غزة.

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد استهداف الاحتلال للمستشفى الإندونيسي في غزة

