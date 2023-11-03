الأرصاد تكشف حقيقة تأثير العاصفة "سيارا" على مصر (فيديو)

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “إن درجات الحرارة ستستقر عند 32 درجة خلال الأسبوع المقبل”.

أضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة لبرنامج المصري أفندي، المذاع على فضائية المحور، مساء اليوم الجمعة: “لا يوجد تأثير لعاصفة سيارا على السواحل المصرية، مستدركًا أننا وصلنا لمرحلة اللاعودة في التغيرات المناخية، ومن حيث درجة حرارة الأرض”.

ضباب مائي على بعض الطرق من الساعة 4 إلى 8 صباحًا:

أشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن توافر فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق ويتشكل الضباب المائي على بعض الطرق من الساعة 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا.



لفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة تتكون على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة بالقرب من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وصولًا إلى نقطة ضباب في بعض المناطق.

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد، التي تتمثل في الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.



أضافت الهيئة، أن هناك سقوطًا للأمطار قد تكون خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، ومناطق من أقصى جنوب الصعيد، قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.



طقس مائل للحرارة:

أوضحت، الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره حتى الأربعاء المقبل.



وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الكبرى: العظمى 30، الصغرى 22.

الإسكندرية: العظمى 29، الصغرى 19.

مطروح: العظمى 27، الصغرى 19.

السلوم: العظمى 30، الصغرى 18.

أبوسمبل: العظمى 35، الصغرى 24.

الوادي الجديد: العظمى 33، الصغرى 20.

الأقصر: العظمى 34، الصغرى 24.