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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بقصف مدرسة شمال قطاع غزة

عربية إسعاف في غزة
عربية إسعاف في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في مدرسة شمال قطاع غزة.

 في وقت سابق، استهدف الاحتلال الإسرائيلي 3 مستشفيات من بينها مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس بجانب المستشفى الإندونيسي.

 ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، إلى 9061، بينهم 3760 طفلًا، وإصابة أكثر من 32 ألفًا آخرين. وأوقع هجوم حماس قرابة 1400 قتيل في إسرائيل، وفق الجيش، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم.

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كارثة طبية في غزة.. فؤاد عودة يتحدث عن الوضع الصحي والإنساني في فلسطين

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 أدان البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، ونقيب الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا ومحاضر في كثير من الجامعات الإيطالية، ما يحدث من مجازر في قطاع غزة بدولة فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

 اقترح فؤاد عودة، في اجتماع ممثلين للجاليات العربية والفلسطينية في أوروبا، الذي تم تنسيقه من مؤسسة الإبداع الفلسطيني الدولية، بنشر الأخبار بجميع اللغات الأوروبية على الصحف والتلفزيونات والإذاعات الإيطالية والأوروبية، الخاصة بما يحدث في قطاع غزة من قصف المستشفيات والمدارس التي تأوي الكثير من الفلسطينيين، فضلًا عن الكارثة الطبية التي توجد هناك.

 وجَّه "عودة" نداءً إلى جميع الجاليات العربية والفلسطينية في أوروبا لتركيز العمل بنشر الأخبار في جميع اللغات الأوروبية على الصحف والتلفزيونات والإذاعات الإيطالية والأوروبية، لما يحدث في قطاع غزة من قصف المستشفيات والمدارس التي تأوي الكثير من الفلسطينيين، فضلًا عن الكارثة الطبية التي توجد هناك.


 تابع: "فقط هكذا نقدر ننشر الكارثه الصحية والإنسانية الكبيرة في غزة و فلسطين، وعمل نشاطات فقط على واتساب وفيسبوك والكلام فقط بين بعض ليس هي الحل المطلوب".

  شارك الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، في المظاهرات الكبرى التي اندلعت بالعاصمة الإيطالية روما، منذ صباح اليوم، والتي جمعت كل الأطراف الفلسطينية والجاليات العربية وسط حضور كبير من الشباب من أصل عربي، إضافة لتواجد ضخم من الشباب والطلاب الإيطاليين.

 أكد “عودة”، عن تواجد كبير من النساء والشباب بمظاهرات روما لدعم القضية الفلسطينية مشهد يعزز مشاعر القومية العربية المتواجدة لدى قطاع كبير من الإيطاليين من أصل عربي حتى بالأجيال الجديدة، لافتًا إلى أهمية هذا الأمر أمام الإعلام الإيطالي والإعلام العالمي، خصوصًا في ظل تعاطف كبير من الشعوب الأوروبية مع غزة وهو ما يجب تعزيزه من خلال الإعلام الغربي.

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