مصطفى الفقي: "سقوط أمريكا بداية الانهيار للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين" (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي: "إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الحاضنة والحامية لإسرائيل، ولا تستطيع إسرائيل أن تستمر بمفردها في المنطقة دون وجود أمريكا.

أضاف "الفقي"، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قضائية القاهرة والناس، مساء اليوم الجمعة، أن سقوط أمريكا ينهي وجود دولة إسرائيل في المنطقة، موضحًا أن السياسة الأمريكية الآن مستقرة، وتغييرها؛ هو وضع طبيعي في أي وقت.

بداية الانهيار والنهاية للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين:

أشار مصطفى الفقي إلى أنه حال سقوط أمريكا كقوى عظمى؛ ستكون بداية الانهيار والنهاية للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

أوضح الفقي أن حرب غزة والعمليات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أزالت العبء عن روسيا في حربها ضد أوكرانيا، إذْ ذهبت كل الأذهان إلى حرب غزة، بينما تستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحتى يكون هناك طرف منتصر وطرف آخر خاسر، لن يحدث خلال الفترة الحالية مع الحرب التي جدت وخطفت كل أذهان العالم.

نفذ "طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أحزمة نارية عنيفة على المدخل الشرقي لبلدة بيت حانون، وفي المنطقة الصناعية ودوار حمودة شمال قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.



قصف طيران الجيش الإسرائيلي، محيط أبراج العودة شمالي شرق بلدة بيت لاهيا، وفي محيط مستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي محيط مستشفى الإندونيسي بقطاع غزة بالتزامن مع تعرض محيطه للاستهداف بقنابل دخانية، في الوقت الذي توقف فيه المولد الرئيسي للمستشفى عن العمل.

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، عن إدانتها بأشد العبارات "المجازر البشعة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة، وخلفت "عشرات من الشهداء والمصابين والجرحى".

ومع دخول الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، لا يزال الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9227 فلسطينيًّا وإصابة 23516 آخرين.

كما أعلنت إسرائيل، عن مقتل جنديين آخرين ليرتفع عدد الجنود والضباط الذين قتلوا إلى 340 منذ 7 أكتوبر.

سرايا القدس تستهدف مجمع "أفشلوم" الإسرائيلي برشقة صاروخية.

أعلنت "سرايا القدس"، استهداف مجمع "أفشلوم" الإسرائيلي برشقة صاروخية ردًا على استهداف قوات الاحتلال للمدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

كما استهدفت سرايا القدس مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون بعدد من مقذوفات أبابيل.

هذا وضربت "كتائب القسام" مدينة تل أبيب بـ3 صواريخ؛ ردًا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

سُمع إطلاق نار متتالٍ يستهدف معسكر "كرني شمرون" قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

فيما استهدفت سرايا القدس، مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون بعدد من مقذوفات أبابيل.

من ناحية أخرى، أصدر "المغرب" تحذيرات من تداعيات إقليمية للتصعيد الإسرائيلي ضد "غزة"، داعيًا إلى خفض التصعيد وتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومُستدام إلى القطاع الفلسطيني المُحاصر.

قالت الخارجية المغربية في بيان: “إن المملكة تجدد التعبير عن قلقها البالغ واستياءها العميق في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة”، مُضيفة: "بعد أكثر من 3 أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، ما زال استهداف المدنيين مستمرًا، مخلفًا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، وعشـرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين ويتواصل قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جباليا، كما تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي، وأرغم أكثر من مليون شخص على النزوح، وحرمت السكان من الماء والكهرباء والوقود، مما ترتب عنه وضع إنساني كارثي.