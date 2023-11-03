عمرو أديب يعلق على كلمة حسن نصرالله.. هل تكون خدعة (فيديو)

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بشأن موقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة.

إيه اللي المفروض يحصل للفلسطينيين تاني علشان تدخل

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،:لـ حسن نصرالله،: "إمتى هتدخل؟، وإيه اللي المفروض يحصل للفلسطينيين تاني علشان تدخل؟، والشعب الفلسطيني يباد حاليا بقوة".

و تابع عمرو أديب: ' كلمة حسن نصرالله انتظرها الكثيرون بشكل غير متوقعا والناس كانت مستنية الكلمة حسن بقوة، وفي النهاية لم يحدث “، معقبا: ”هل هذه الكلمة خداعية، وجايز يدخل بكرا على إسرائيل؟، بس هو عارف إن إسرائيل ممكن تعمل في لبنان بالظبط زي ما عملت في قطاع غزة".

وقال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، اليوم الجمعة في كلمة له متلفزة من بيروت، إن معركة طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة في قطاع غزة ضد إسرائيل يوم السابع من أكتوبر ، عملية فلسطينية خالصة، مؤكدا أنها كشفت الوهن والضعف في جيش الاحتلال.

وترصد بوابة الوفد الإلكترونية أبرز ما جاء في خطاب حسن نصر الله اليوم :

معركة طوفان الأقصى سيكون لها تداعيات على مستقبل تل أبيب و أحدثت زلزالا في إسرائيل.

على الدول العربية والإسلامية العمل على وقف العدوان على قطاع غزة.

انتصار غزة انتصار للفلسطينيين ولشعوب المنطقة في الشرق الأوسط.

معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وساحة.

شدد نصر الله على شرعية المعركة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

أوضح أن الأولوية الآن لوقف العدوان على قطاع غزة وضمان انتصار حركة حماس.

أحد أكبر الأخطاء التي ترتكبها إسرائيل الآن في حربها ضد حماس في غزة هو السعي وراء أهداف لا تستطيع تحقيقها.

إسرائيل لا يمكنها استعادة الرهائن إلا من خلال التفاوض.

وألقى نصر الله باللوم في الصراع وارتفاع عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين على الولايات المتحدة

في اليوم الـ28 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، شهد النزاع جملة من التطورات، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي "تطويق" مدينة غزة بعد ستة أيام على بدء توغله البري، فيما يترقب اللبنانيون والمعنيون بالنزاع كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، لتبيّن ما إذا كانت ستحسم مسألة انخراط حزبه في القتال.

وتشهد الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية ترقبًا لما سيعلنه، مع توقعات بإمكانية انخراط حزب الله اللبناني في حرب مباشرة ضد إسرائيل، تستهدف تقويض قدرتها في التصعيد الراهن بقطاع غزة.