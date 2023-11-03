محلل استراتيجي: حماس حققت انتصارًا يشبه نصر 6 أكتوبر وغزة ستكون وحلًا للاحتلال

كشف سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، تطورات وتفاصيل الوضع في قطاع غزة، وموقف الدول العربية.

وأكد سعد الزنط، ، أنه لا خلاف بين إيران وإسرائيل، مشيرا إلى أن هناك علاقة تاريخية بين الفرس واليهود، منوها أن خطاب حسن نصر الله يعلن عدم تدخل بلاده في ما يحدث بقطاع غزة، وهذا يدل على أن فلسطين الآن وحدها.

وأشار سعد الزنط خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار قائلا: “الخطاب الفارسي والخطاب التركي متشابهان في عدم تدخلهما بالصراع، ولن تغير إيران موقفها، والعرب موقفهم مخزي تماما، وما حدث في 7 أكتوبر إهانة لإسرائيل كما حدث في 6 أكتوبر 1973”.



واستكمل سعد الزنط: “لأول مرة تحارب إسرائيل داخل حدودها بمشاركة بريطانية وأمريكية، وهذا يدل على أن حماس حققت انتصارا عسكريا مميزا بنفس مواصفات حرب أكتوبر 1973، وأتوقع أن تتوقف الحرب خلال أسبوع”.

وأضاف: من يتهم حماس بتوريط العالم العربي مع إسرائيل هم رويبضة، ومصر لن تسمح بمخطط التهجير لسيناء، وأمن مصر القومي أصبح أبعد من الحد الجغرافي للدولة، مشيدا بالتسليح العسكري لمصر في الوقت الحالي.

ونوه مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال: لن يرحم التاريخ من يفرط في قضية فلسطين، ومصر أكثر البلاد التي دفعت ضرائب اقتصادية وسياسية في سبيل حل الأزمة الفلسطينية.

وتابع: العالم الغربي لا يريد الرئيس السيسي في قيادة مصر، وهناك مخطط إسرائيلي - غربي لإذابة الدول صاحبة الحضارات، والعملية البرية الإسرائيلية على قطاع غزة لم تنجح، لأن فكر المقاومة والدفاع عن الأرض قائم ومستدام، وغزة ستكون وحل للإسرائيليين.

واختتم الزنط: حماس أصبحت جزء ورمز للشعب الفلسطيني، وشباب فلسطين لديه عقيدة وشكل جيد يراه العالم الآن، وأمريكا لن تستمر في أن تكون القوة العظمى في العالم، والوطن العربي الآن غير موجود.