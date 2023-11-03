بكري: الرئيس السيسي يتعرض لضغوطات ممنهجة بسبب رفضه تهجير الفلسطينيين

أكد الإعلامي مصطفى، أن هناك حملة من الضغوطات الممنهجة ضد الرئيس السيسي، حيث شاهدان بعض المظاهرات في بعض الدول التي طالبت بفتح معبر رفح وكانت تهاجم الرئيس السيسي، ومطالبتها باستقبال الفلسطينيين في سيناء، موضحًا أن مصر موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن تتخلى عنه.

وقال بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك مذكرة تم تقديمها من الولايات المتحدة الأمريكية للقيادة المصرية تحتوي على عدة اقتراحات بشأن غزة وهي أن تتولى مصر قيادة قطاع غزة وتخضع لحكم مصر وهذا الأمر تم رفضه، أو أن تشارك مصر في التحالف الدولي وإدارة قطاع غزة، وذلك بعد القضاء على حماس، وتم رفضه أيضا.

وتابع: الجميع يدرك الآن أن المستهدف الحقيقي من الصراع الراهن حاليا هو الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها.

وأوضح بكري، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تريدا أن يكون هناك رئيس يوافق على كل طلباتهم واقتراحاتهم، لذا ما رفضه الرئيس السيسي من مقترحات بشأن القضية الفلسطينية، جعلهم يستخدمون بعض الأذرع لشن هجوم على الرئيس السيسي، وخلق حالة من الفوضى والبلبلة في الشارع المصري.

وأكمل: مصر ورئيسها وجيشها وشعبها قلبا وقالبا مع المقاومة الفلسطينية مهما اختلفت الإيدلوجية الفكرية والعقائدية لها، المقاومة الفلسطيني تعني استمرار القضية، المقاومة تعني عدم تنفيذ المخطط الأمريكي الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين.

واختتم بكري حديثه قائلًا: “شعب مصر العظيم يقف على مسافة واحدة من الرئيس السيسي ويدعمه في جميع قراراته التي تحافظ على الأمن القومي، وتحافظ على القضية الفلسطينية من الاندثار”.