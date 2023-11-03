سفير فلسطين بالقاهرة يطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

علق دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا: ""يكفي دماء وقتل ومجازر، ألا يكفي سفك دماء الفلسطينيين أن يحرك العالم؟، هل يأتي الوزراء والقادة للإدلاء بتصريحات والوضع يبقى على ما هو عليه؟"

وأضاف "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة: "يجب أن يكون هناك تدخل فوري وعاجل؛ لوضع حد للعدوان الوحشي والدموي الذي يحدث في غزة، والذي يطال النساء والأطفال والشيوخ، ويدمر مقدرات الشعب الفلسطيني.

يجب أن تتكاتف الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لوقف الحرب

وتابع سفير فلسطين في القاهرة: "يجب أن تتكاتف كل الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي؛ لوقف الحرب، نحن بحاجة ماسة ليس لإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية؛ وإنما وقف الحرب التي تأتي على كل شيء، وتستهدف كل شيء، وتستهدف الوجود الفلسطيني على الأرض".

وأشار سفير فلسطين في القاهرة إلى أن أكثر من 35 ألف مواطن فلسطيني أصبحوا ما بين شهيد، وجريح، ومفقود تحت الأنقاض، والحديث عن 2.5 مليون مواطن فلسطيني يعيشون خارج نطاق الخدمة الإنسانية، ولا توجد كهرباء أو مياه أو غذاء، ويُذبحون على مدار الساعة على مرأى ومسمع من العالم، لذا يجب تدخل فوري وعاجل من المجتمع الدولي.