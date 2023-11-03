"إسعاف غزة": قوات الاحتلال استهدفت المصابين أثناء نقلهم للعلاج بمصر (فيديو)

قال مدير الإسعاف والطوارئ في غزة، إن الدولة المصرية قدمت المساعدات اللازمة لاستقبال المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف مدير الإسعاف والطوارئ في غزة خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال يرتكب المجازر بحق الفلسطينيين بما يخالف وينتهك القوانين الدولية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال استهدفت سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين للعلاج في مصر والتي انتقلت بعد التنسيق على أعلى المستوياتمما اضطرها للعودة بعد الانطلاق بحوالب 200 أو 300 متر.

المنظومة الصحية في غزة انهارت تماما

وأشار مدير الإسعاف والطوارئ في غزة، إلى أن المنظومة الصحية في القطاع انهارت تماما جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأدان البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، ونقيب الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا ومحاضر في عديد من الجامعات الإيطالية، ما يحدث من مجازر في قطاع غزة بدولة فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

اقترح فؤاد عودة، في اجتماع ممثلين للجاليات العربية والفلسطينية في أوروبا، الذي تم تنسيقه من مؤسسة الإبداع الفلسطيني الدولية، بنشر الأخبار بجميع اللغات الأوروبية على الصحف والتلفزيونات والإذاعات الإيطالية والأوروبية، الخاصة بما يحدث في قطاع غزة من قصف المستشفيات والمدارس التي تأوي الكثير من الفلسطينيين، فضلًا عن الكارثة الطبية التي توجد هناك.

ووجه "عودة" نداءً إلى جميع الجاليات العربية والفلسطينية في أوروبا لتركيز العمل بنشر الأخبار في جميع اللغات الأوروبية على الصحف والتلفزيونات والإذاعات الإيطالية والأوروبية، لما يحدث في قطاع غزة من قصف المستشفيات والمدارس التي تأوي الكثير من الفلسطينيين، فضلًا عن الكارثة الطبية التي توجد هناك.

وتابع: "فقط هكذا نقدر ننشر الكارثه الصحية والإنسانية الكبيرة في غزة و فلسطين، وعمل نشاطات فقط على واتساب و فيسبوك و الكلام فقط بين بعض ليس هي الحل المطلوب".

وقد شارك الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، في المظاهرات الكبرى التي اندلعت بالعاصمة الإيطالية روما، منذ صباح اليوم، والتي جمعت كل الأطراف الفلسطينية والجاليات العربية وسط حضور كبير من الشباب من أصل عربي، إضافة لتواجد ضخم من الشباب والطلاب الإيطاليين.

وأكد “عودة”، عن تواجد كبير من النساء والشباب بمظاهرات روما لدعم القضية الفلسطينية مشهد يعزز مشاعر القومية العربية المتواجدة لدى قطاع كبير من الإيطاليين من أصل عربي حتى بالأجيال الجديدة، لافتًا إلى أهمية هذا الأمر أمام الإعلام الإيطالي والإعلام العالمي، خاصة في ظل تعاطف كبير من الشعوب الأوروبية مع غزة وهو ما يجب تعزيزه من خلال الإعلام الغربي.