منظمة الصحة العالمية تشيد باستقبال مصر للجرحى الفلسطينيين

أشادت منظمة الصحة العالمية بقرار مصر باستقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز في بيان عاجل.

وكان قد تم الإعلان عن رفع السعة الاستعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية استعدادًا لاستقبال المرضى من الأشقاء بفلسطين، وذلك بالإضافة إلى استقبال مستشفى العريش لعدد من الحالات منذ صباح اليوم.

وكانت قناة “القاهرة الإخبارية” أفادت في نبأ عاجل لها، بأن 40 شاحنة مساعدات تفرغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأن هناك تعاونا بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لخدمة المصابين.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل وآخر تطورات استقبال المجموعة الأولى من إصابات الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال إنه بناء على التكليفات الرئاسية استقبل معبر رفح مجموعات من المصابين، مضيفا أنه جرى وضع نحو 40 سيارة إسعاف عند المعبر. ولفت إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أبلغت نظيرتها المصرية بنقل 81 جريحا من الإصابات البالغة، موضحا أن ما جرى استقباله 46 مصابا، وجرى نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء ودير العبد والعريش.

وتابع «عبدالغفار» أن هناك أطفالا بين المصابين الذين جرى استقبالهم اليوم عبر معبر رفح، مؤكدا أن حالتهم صعبة جراء الإصابات البالغة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة قدمت تطعيمات لأطفال من مزدوجي الجنسية ضد شلل الأطفال والغدة النكافية.