نشرة التوك شو.. فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين وموعد انتهاء قطع الكهرباء

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وضعت المخابرات الإسرائيلية، وثيقة سرية لتهجير سكان غزة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، للعلن، وجاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية "العربية".

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من غزة إلى مصر.. مخطط المخابرات الإسرائيلية للتهجير| فيديو



قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح غدًا لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجاء ذلك خلال نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

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عاجل.. فتح معبر رفح غدًا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين (فيديو)



قال الدكتور عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن كل المشاهد المأساوية في غزة لم تحرك مشاعر العالم الغربي، والذي لم يعد يكيل بمكيالين فقط وإنما يدعم الاحتلال، وقتله للأطفال والنساء.

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حركة فتح: يجب الضغط لوقف مخطط تهجير الشعب الفلسطيني (فيديو)



قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن 750 فلسطينيا عالقا داخل مصر وقمنا بتوفير أماكن لإقامتهم ووجبات جاهزة وهم تحت السيطرة.

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محافظ شمال سيناء يكشف مصير الفلسطينيين العالقين في مصر.. لا للتوطين (فيديو)





أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تصريحات “حماس” تؤكد على أن يوم 7 أكتوبر هدفه توريط مصر وتصفية القضية الفلسطينية في هذه الحرب الدائرة الآن في غزة، مشددًا على أن الدولة أكثر الناس حرصًا ووضوحًا في سيادة مصر على أرضها، موضحًا أن عمل الجيش المصري وحماية السيادة الوطنية وحدود الدولة

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إبراهيم عيسى: "لو مصر دخلت الحرب هتنسوا دمار غزة في دقائق"



أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر هي من دخلت بنفسها حرب 1948 من أجل الدفاع عن فلسطين، واستشهد 100 ألف مصري بل ويزيد عن ذلك، وكذلك في حرب 1956.

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يوسف الحسيني: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين لأي مكان بالعالم وليس فقط لسيناء



قال الدكتور نادر نورالدين، مستشار وزير التموين الأسبق، إن اتساع نطاق الحرب في غزة ودخول إيران وحزب الله في هذه الحرب يمثل تهديد كبير على الاقتصاد وارتفاع الأسعار.

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مستشار وزير التموين الأسبق يكشف تأثير حرب غزة على الأسعار بمصر (فيديو)



قال الدكتور سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المدة المحددة لانقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال ساعتين فقط وفي حالة الزيادة تكون عطلا فنيا فقط.

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