55 شاحنة مساعدات تعبر غزة وتجهيز 100 لإدخالهم خلال ساعات
عبرت 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم وتستعد السلطات لإدخال 100 شاحنة غدا.
واستقبلت مصر عددا من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج.
يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.
وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، وتستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.
فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.
- المساعدات إلى غزة
- مساعدات
- شاحنات المساعدات
- المساعدات المصرية
- عودة شاحنات المساعدات
- تحرك قوافل المساعدات لغزة من العريش المصرية
- أضخم قافلة مساعدات إنسانية لغزة
- المساعدات
- تقرير
- المساعدات المصرية لأهل غزة
- آخر تطورات المساعدات المصرية لأهل غزة
- مساعدات مصر لفلسطين
- بالفيديو مساعدات مصر للشعب الفلسطيني
- قافلة مساعدات ضخمة من مصر الي فلسطين
- تقرير سياسي
- تصاعد القصف على غزة
- الغارات على غزة
- مستوطنات حول غزة
- أطفال غزة