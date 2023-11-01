عاجل
إسرائيل تُعلن مصرع 16 جنديًا في العملية العسكرية بغزة
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

55 شاحنة مساعدات تعبر غزة وتجهيز 100 لإدخالهم خلال ساعات

شاحنات مساعدات تعبر
شاحنات مساعدات تعبر لغزة من معبر رفح

عبرت 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم وتستعد السلطات لإدخال 100 شاحنة غدا.

واستقبلت مصر عددا من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج.

txt

فتاة فلسطينية مقيمة بالقاهرة: "عرفت خبر استشهاد 6 من عائلتي من الـ(فيسبوك)"

txt

منظمة الصحة العالمية ترحب بقرار مصر باستقبال مصابين من غزة

يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، وتستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.

 

مواد متعلقة

عبدالسند يمامة: العدوان الإسرائيلى على غزة الأكثر دموية فى التاريخ

منظمة الصحة العالمية ترحب بقرار مصر باستقبال مصابين من غزة

فصائل المقاومة الفلسطينية تدمر دبابتين إسرائيليتين في غزة

خبير استراتيجي: إسرائيل عاشت ليلة سوداء أمس في غزة وقتلاهم بلغوا 70 جنديًا

"بحلم آكل سكر ويعود أخي" أحلام عفوية لأطفال غزة.. فيديو

عبور 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابًا فلسطينيًا من غزة إلى مصر

نقيب الأطباء: توقف المستشفيات في غزة عن العمل كارثة إنسانية

الصحة: استقبلنا 81 مصابًا من أشقائنا الفلسطينيين قادمين من غزة
الجريدة الورقية