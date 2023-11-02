عاجل
الصحة: لدينا خطة واضحة للتعامل الطبي مع المصابين القادمين من غزة (فيديو)
الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وزير الاتصالات الفلسطيني: طلبنا من مصر فتح خدمات التجوال على شبكاتها

إسحق سدر، وزير الاتصالات
إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني

قال إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن قوات الاحتلال قطعت المسارات الدولية للمرة الثانية عن غزة،  موضحا: “فكرة وجود الإنترنت والاتصالات أمر حيوي للغاية، ولا غنى عنه.”

txt

صحفي فلسطيني: الحرب الحالية الأشرس على قطاع غزة (فيديو)

txt

كوارث في مستشفيات غزة.. عمليات ولادة قيصرية بدون تخدير (فيديو)

وأضاف  وزير الاتصالات الفلسطيني قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة يمثل جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ 25 يوم الماضيين.

وتابع  وزير الاتصالات الفلسطيني: "نشكر أشقائنا في جمهورية مصر العربية الذين كانوا دائمين الحرص على إدخال المساعدات وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في غزة، ونطمح لمزيد من الضغط لإدخال الوقود وضمان عدم قطع الاتصالات مرة أخرى.

الاحتلال الإسرائيلي لا يضع قيمة لحياة البشر في غزة

وأردف: " ناشدنا الأخوة في مصر لفتح خدمات التجوال على الشبكات المصرية، لإمكانية التواصل وطلب الإغاثة وأي أمور لها علاقة بإنقاذ الحياة في غزة، مشيرا إلى ن الاحتلال الإسرائيلي لا يراعي أي شيء في وضع قيمة لحياة البشر في غزة، كما لا يراعي أي قيم أو أخلاق تحدث عنها العالم.

 

مواد متعلقة

نقابة الأطباء تكشف عدد الراغبين في التطوع لعلاج مصابي غزة (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي يُعاود قصف مُحيط مستشفى القدس في غزة

حرب غزة| كيف تختار "حماس" أسماء أسلحتها محلية الصُنع؟

البيت الأبيض يكشف حقيقة وجود خطط لنشر قوات أمريكية في غزة
الجريدة الورقية