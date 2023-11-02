وزير الاتصالات الفلسطيني: طلبنا من مصر فتح خدمات التجوال على شبكاتها

قال إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن قوات الاحتلال قطعت المسارات الدولية للمرة الثانية عن غزة، موضحا: “فكرة وجود الإنترنت والاتصالات أمر حيوي للغاية، ولا غنى عنه.”

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة يمثل جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ 25 يوم الماضيين.

وتابع وزير الاتصالات الفلسطيني: "نشكر أشقائنا في جمهورية مصر العربية الذين كانوا دائمين الحرص على إدخال المساعدات وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في غزة، ونطمح لمزيد من الضغط لإدخال الوقود وضمان عدم قطع الاتصالات مرة أخرى.

الاحتلال الإسرائيلي لا يضع قيمة لحياة البشر في غزة

وأردف: " ناشدنا الأخوة في مصر لفتح خدمات التجوال على الشبكات المصرية، لإمكانية التواصل وطلب الإغاثة وأي أمور لها علاقة بإنقاذ الحياة في غزة، مشيرا إلى ن الاحتلال الإسرائيلي لا يراعي أي شيء في وضع قيمة لحياة البشر في غزة، كما لا يراعي أي قيم أو أخلاق تحدث عنها العالم.