كوارث في مستشفيات غزة.. عمليات ولادة قيصرية بدون تخدير (فيديو)

طالب الدكتور عماد محسن الكاتب والإعلامي الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتدخل سريعًا و الدعوة من أجل وقف إطلاق النار في غزة ، بالإضافة إلى المساهمة في إعمار ما سببه الاحتلال من دمار في المباني السكنية، وإن بقي الحال على ما هو عليه، فهذا ينذر بكثير من الكوارث، على كافة المجالات".

قتل ممنهج للنساء والأطفال في قطاع غزة

وأضاف الدكتور عماد محسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك نساء فلسطينيات، خضعن اليوم لعمليات ولادة قيصرية دون تخدير، وذلك بسبب نقص الإمكانيات الطبية في المستشفيات، مضيفاً أن تعبير "القتل الممنهج" للنساء و الأطفال في قطاع غزة هو تعبير موفق للغاية.

وتساءل الدكتور عماد محسن: "أين حقوق الإنسان مما يحدث في فلسطين وغزة؟، وأين هيئة الأمم المتحدة؟، وأين دور مجلس الأمن الدولي في حفظ الأمن و السلم"؟.

قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن عدد الأطباء الذين سجلوا اسمائهم للتطوع لعلاج مصابي غزة وصل لألفي طبيب متطوع وتم تدريب معظهم منذ عشر أيام على العمل في مناطق الصراعات المسلحة والحروب، واتباع تعليمات السلامة والتعليمات الخاصة بالهلال الأحمر.

وأضاف نقيب الأطباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور والمذاع على فضائية etc، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تكوين فرق من التخصصات المختلفة ومجموعات ووضعهم في غرفة عمليات واحدة بالتنسيق مع وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري بحيث يكونوا في حالة الاستعداد.

الأطباء المتطوعين من كافة الفئات والأجيال والتخصصات



وأكد نقيب الأطباء أن المتطوعين من كافة الفئات والأجيال والتخصصات وبكافة المستويات من أساتذة وشباب القصر العيني والأطباء الذين يعملون بشكل حر، مضيفا أن النقابة أصدرت بيانا تطالب بفتح المعبر ووقف إطلاق النار وإنقاذ المستشفيات.