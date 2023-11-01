صحفي فلسطيني: الحرب الحالية الأشرس على قطاع غزة (فيديو)

قال المصور الصحفي معتز عزايزة، إنه شارك في تغطية الحرب التي دارت في فلسطين عام 2021 ولكن ليس بشكل احترافي مثل مشاركته في الحرب الحالية"، معقبا: “الحرب الحالية أكثر عدوانية وشراسة عن غيرها”.

وأضاف "معتز عزايزة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، مساء اليوم عدد الشهداء والمصابين في الحرب الحالية صعبة وشرسة للغاية عن سابقها من الحروب.

وتابع: “ للأسف أصبح هناك تعود لصور القتلى والدمار والعنف”، مردفا: "نحن لسنا أرقام بل أشخاص لهم حياة خاصة..فنحن لسنا مجرد أعداد لحصر الوفيات.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال عن طواقمه في قطاع غزة بشكل كامل، جاء ذلك نقلًا عن قناة القاهرة الإخبارية.

فى غضون ذلك، تتوافد سيارات الإسعاف المصرية إلى داخل قطاع غزة من خلال معبر رفح، استعدادًا لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين من الحالات الحرجة إلى داخل مصر؛ لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن هناك انتشارًا مكثفًا لـ سيارات الإسعاف، استعدادًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات مصرية تم تجهيزها ورفع كفاءتها لأداء هذه المهمة.

أوضح أن هناك أكثر من 40 سيارة إسعاف متواجدة أمام معبر رفح دخول قطاع غزة، لاستقبال نحو 80 مصابًا من الحالات الحرجة، منوهًا بجهود مصر متعددة الاتجاهات لدعم السكان في غزة.

رصدت "القاهرة الإخبارية" حركة تدفق السيارات والشاحنات إلى غزة، والاستعدادات الحاصلة لدى الجانب المصري من المعبر، لإدخال مزيد من المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

أفادت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، بأن معبر رفح البري سيفتح اليوم الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

ذكرت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، أن مصر وافقت على استقبال 81 من مواطني قطاع غزة المصابين بجروح خطيرة لتلقي العلاج.

في سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر الأربعاء، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت كافة مع قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مُقتضب صادر عن الشركة دون تفاصيل.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء نحو 8500 شهيد وإصابة أكثر من 21 ألفًا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.

واستشهد 12 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأربعاء، جراء القصف الإسرائيلى المُتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ26 على التوالى.

أفادت مصادر في قطاع غزة، بأن طائرات الاحتلال شنت حزامًا ناريًا شرق خان يونس بمنطقتي الزنة والقرارة، واستهدفت منزلين في مناطق متفرقة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 12 شخصًا وعشرات الجرحى، وشهدت منطقة شرق جحر الديك وسط قطاع غزة قصفًا مدفعيًا عنيفًا.