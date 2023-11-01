أحمد موسى يعلق على دخول المصابين الفلسطينيين لسيناء.. ولدوا من جدبد (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرادة المصرية نجحت في إدخال المساعدات إلى غزة، ولم يخرج الرعايا الأجانب من معبر رفح إلا بعد 26 يوما من الحرب في غزة

مصر كان موقفها صارما بشأن خروج الرعايا الأجانب

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء أن مصر كان موقفها صارما بشأن خروج الرعايا الأجانب، ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة، وهو عدم خروجهم إلا بعد إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

وتابع أحمد موسى: " مشاهد المصابين والجرحى الذين وصلوا سيناء اليوم كأنهم وُلدوا من جديد اليوم، "الناس دي كانت قاعدة في غزة مستنيين الموت، النهاردة هو خرج من غزة ودخل مصر عشان يتعالج، وهي دي الرسالة، وفرحته أنه خرج على مصر وأنها بلد آمنة، وفيها حياة ودولة، وأمن واستقرار".

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن"، بأن بعض المواطنين الأمريكيين سيُغادرون قطاع غزة اليوم وذلك بعد فتح معبر رفح مع مصر، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بايدن في تدوينته على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، "نتوقع أن نرى آخرين يغادرون في الأيام المقبلة".

وعزا بايدن في تدوينته الفضل إلى القيادة الأمريكية، حيث "تمكنّا من تأمين ممر آمن للجرحى الفلسطينيين وللرعايا الأجانب للخروج من غزة".

وأضاف: "نتوقع خروج المواطنين الأمريكيين اليوم، ونتوقع رؤية المزيد من المغادرين خلال الأيام المقبلة".

وأردف قائلًا: "لن نتوقف عن العمل على إخراج الأمريكيين من غزة".

قائمة الأجانب:

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، كشفت شبكة "إن بي سي" أن قائمة الأجانب الذين سيخرجون من غزة إلى مصر عبر معبر رفح تضم مواطنين من مختلف الجنسيات.

ووفقًا للشبكة، تضم قائمة الأجانب الذين سيتمكنون من عبور معبر رفح فلسطينيين يحملون جنسيات كل من الولايات المتحدة وأستراليا والنمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا وإندونيسيا والأردن واليابان، إلى جانب عمال الإغاثة من مختلف الجنسيات.

ولفتت الشبكة إلى أن القائمة تضم 5 من موظفي وكالات الإغاثة الأمريكية.

كما ذكرت في وقت سابق، أن من غير المتوقع أن يكون حاملو الجنسية الأمريكية من بين مجموعة الأجانب الأولى التي ستغادر قطاع غزة عبر معبر رفح، وأنهم قد يغادرون القطاع في وقت لاحق من الأسبوع.

من جهته، أفاد مصدر أمني مصري في وقت سابق اليوم، بأن مصر ستستقبل ما يصل إلى 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة، عبر معبر رفح.

وقال مصدر مطلع في وقت سابق إن خروج حاملي الجوازات الأجنبية تم بوساطة قطرية.

وها هي قد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 أكتوبر 8300 قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليًا.