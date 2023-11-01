خالد أبو بكر: مصر تتعرض لحرب دولية لقبول تهجير الفلسطيين (فيديو)

قال الإعلامي خالد أبو بكر، أن مصر ترفض بشكل قاطع ونهائي أي مقترح للتهجير، مضيفًا أنه على متخذ القرار أن يواجه كل الجبهات، وعليه أن يتصرف، وهذا هو الثمن الذي دفعته مصر دفاعًا عن القضية الفلسطينية وما زالت تدفعه منذ 1948 حتى الآن.

نتنياهو طلب من دول أوروبية الضغط على السيسي، لقبول تهجير الفلسطينيين

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، مساء اليوم الأربعاء، أنه وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من دول أوروبية الضغط على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لقبول تهجير الفلسطينيين إلى مصر، حيث سعي نتنياهو إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة، وفقا لمسؤولين مطلعين.

وتابع خالد أبو بكر: "نحن أمام حرب حقيقية من نوع جديد، وليست بالمفهوم التقليدي، بل دولية، والأسلحة تتضمن ضغوط اقتصادية وإقليمية ودولية على متخذ القرار المصري".

و قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن جميع المساعدات التي تصل إلى غزة لا تساوي إلا نقطة فقط في محيط الاحتياجات التي يحتاجها القطاع.



وأضاف رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم، أن مصر تبذل جهوداً كبيرة للمساعدة في الأزمة الفلسطينية، والشباب في الهلال الأحمر يعملون ليلاً و نهاراً، لإيصال المساعدات لأهل غزة و ذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتابع رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء: "تبين في آخر إحصائية تمت للشباب المتطوعين، أنهم عملوا لمدة 70 ألفا و 700 ساعة عمل متواصلة منذ بداية الأزمة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يتملإستقبال المساعدات عبر مطار العريش الدولي، ثم يتم إعادة تخزينها، ثم يتم شحنها و تسليمها مره أخرى لمعبر رفح البري.

تم استقبال أكثر من 67 طائرة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات

وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء إلى أنه تم استقبال أكثر من 67 طائرة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى وصول ألاف الأطنان عبر أنفاق تحيا مصر،من كافة المؤسسات.