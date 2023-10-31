إبراهيم عيسى: "لو مصر دخلت الحرب هتنسوا دمار غزة في دقائق"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تصريحات “حماس” تؤكد على أن يوم 7 أكتوبر هدفه توريط مصر وتصفية القضية الفلسطينية في هذه الحرب الدائرة الآن في غزة، مشددًا على أن الدولة أكثر الناس حرصًا ووضوحًا في سيادة مصر على أرضها، موضحًا أن عمل الجيش المصري وحماية السيادة الوطنية وحدود الدولة، وأن مشهد رئيس الوزراء اليوم في سيناء تأكيد على موقف مصر الصلب بأنها لن تتنازل عن شبر واحد لأحد، مؤكدًا أن مواقف مصر اليوم من سيناء ساطعة ناصعة في ما يخص موقف مصر الحازم في أي تخطيط مزعم وأفكار تشوش حول الدور المصري والسيادة الوطنية.

إبراهيم عيسى يعلق على حرب غزة

وتابع: “250 ألف من حاملي الجنسية المصرية يعيشون في غزة.. 10% من سكان غزة مصريين”، مشددًا على أنهم يريدون التورط في الحرب وليس الدخول في مناقشات سياسية، موضحًا أنهم يريدون توريط الشعب المصري في هذه المعركة الدائرة الآن بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح أن حكومة حماس التي تدير الحكم في قطاع غزة هي حكومة ندلة وجبانة، مؤكدًا أن قادة حماس يغامرون بحياة الشعب الفلسطيني ويتاجرون بحياة الشعب، مضيفًا: قادة حماس متتكلمش عن الشعب الفلسطيني بعد تصريحاتهم بأن شعبهم ليس مسئوليتهم".

وأشار إلى أن حركة حماس تتحدث عن أن الشعب الفلسطيني ليس من مسئوليتهم وبناء المخيمات من مسئولية الأمم المتحدة، مشددًا على أن حماس تتحدث الآن عن أن الشعب الفلسطيني وتأمينهم ليس من مسئوليتهم، مشددًا على أن حماس هي جماعة غير وطنية.

وتابع: "إذا كانت حماس تتصل من مسؤولية حماية أهل غزة فلماذا تحكمهم"، مشددًا على أن فلسطين بالنسبة لحماس هي أرض إسلامية وليس وطن، منوهًا بأن أخر إنجازات لحركة حماس هو 20 ألف تصريح عمل للشعب الفلسطيني في غزة للعمل في إسرائيل.

ونوه بأن ما يتداول على ان الشعب الفلسطيني هو من باع أرضه في السابق هو كذبة وليست حقيقة لم يبع أرضه في أي وقت، معقبًا: "مفاتيح بيوتهم على صدره من جيل لجيل".

وأختتم حديثه: “قرار دخول مصر حرب هو قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة المصري، وإذا دخلت مصر حربًا سينسى العالم غزة في دقائق”.