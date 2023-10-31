عاجل.. فتح معبر رفح غدًا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين (فيديو)

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح غدًا لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجاء ذلك خلال نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

فتح معبر رفح البري غدًا الأحد أمام المصابين والجرحى:

وأوضحت "القاهرة الإخبارية"، أن هناك استعدادات مصرية من أجل فتح معبر رفح غدًا الأربعاء واستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددًا على أن سيتم فتح معبر رفح بداية من غد لاستقبال المصابين الذين سقطوا جراء القصف والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

ويعد فتح معبر رفح واحدًا من الجوانب التي تعهدت به الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لمجازر دامية وقصف إسرائيلي مستمر وعدوان غاشم منذ 7 أكتوبر الماضي.

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر طبية فلسطينية، أن 100 شهيد و400 جريح وصلوا من مخيم جباليا للمستشفى الإندونيسي بغزة مع أنباء عن وجود عشرات آخرين تحت الأنقاض.

ومن جانب آخر، أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري طوال الوقت والأعوام السابقة لجميع الفلسطينيين كأفراد، والذين لديهم أسباب للقدوم إلى مصر سواء للدراسة أو العلاج أو زيارة أهل لهم في مصر، مشددًا على أن مازال المعبر يعمل ويستقبل الفلسطينين الأفراد على هذا النحو.

كلمة ضياء رشوان من أمام معبر رفح:

أوضح أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح طوال الوقت وعلى مدار الأعوام الماضية، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمام بوابة معبر رفح، اليوم الثلاثاء.

نوَّه بأن المعبر يعمل من قبل لاستقبال جرحى أو مرضى من الفلسطينيين، موضحًّا أن المؤسسات الصحية المصرية جاهزة لاستقبال الحالات من غزة عندما يتم السماح بذلك.

لفت إلى أنه فيما يخص الرعايا الأجانب (في قطاع غزة)، فقد بدت مصر منذ اللحظة الأولى استعدادها لدخولهم إلى أراضيها والتوجه إلى بلدانهم، لكن هذا كان مشروطًا بخروج هؤلاء وأن تدخل المساعدات بلا قيد أو شرط، إلا أن إسرائيل أخلت في هذا الاتفاق من الجانبين، إذْ إنها أرسلت إلى سفارتها بتحركها تجاه معبر رفح ومن ثم ضرب رفح الفلسطينية.