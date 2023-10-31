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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محافظ شمال سيناء يكشف مصير الفلسطينيين العالقين في مصر.. لا للتوطين (فيديو)

اللواء محمد عبدالفضيل
اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن 750 فلسطينيا عالقا داخل مصر وقمنا بتوفير أماكن لإقامتهم ووجبات جاهزة وهم تحت السيطرة.

 

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وأضاف محافظ شمال سيناء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، المصابين الذي سيتم علاجهم في مصر سيعودون قطاع غزة مرة أخرى بعد الشفاء وعلاجهم في المستشفى الميداني.

الفلسطينيون العالقون في مصر سيعودون مرة اخري إلى غزة

وتابع محافظ شمال سيناء، أن الفلسطينيين العالقين في مصر سيعودون مرة اخري إلى غزة بعد فتح المعبر، مستدركا أن هذا الأمر ليس توطيناويجب أن ننسى موضوع التوطين، ولا توطين لأي فلسطين في مصر.

 

 

أعلن البيت الأبيض عن دخول 66 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية واكد البيت الأبيض عن ثقتة في زيادة المساعدات لغزة إلى 100 شاحنة يوميًا.

شهد الاتحاد الأوروبي خلافات حادة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الآونة الأخيرة، بعد ما انقسمت وجهات النظر بين دول الاتحاد حول كيفية التعامل مع القضية. وأظهر التصويت الأخيرة في الأمم المتحدة، بشأن وقف إطلاق النار، أن الاتفاق على موقف موحد من قِبل الاتحاد الأوروبي أصبح أمرًا صعبًا.

تسلط صحيفة "فزجلياد" الروسية الضوء على أهم الخلافات التي نشبت بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكيف تسببت في تراجع وحدة الاتحاد، إذ يتناول تأثير هذه الخلافات على قيادات الاتحاد الأوروبي وعلاقاتها الدبلوماسية.

الخلافات الأخيرة


شهدت جلسة الأمم المتحدة الأخيرة تصويتًا على مشروع قرار طالب بوقف فوري لإطلاق النار في بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة. حصل القرار على 120 صوتًا مؤيدًا مقابل 8 أصوات معارضة بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت.

تسبب هذا التصويت في غضب شديد في إسرائيل، وأعربت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوهوفا عن إحباطها الشديد من نتيجة التصويت مهددة بانسحاب بلادها من الأمم المتحدة، كما انتقدت السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التي وصفتها بأنها "متساهلة" تجاه فلسطين.

وفي المقابل، أيدت دول مثل إسبانيا وفرنسا وقف إطلاق النار، بسبب نسبة العرب المتزايدة في سكانها، كما تباينت وجهات النظر داخل ألمانيا بين الحكومة والأوساط اليسارية.

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