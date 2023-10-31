من غزة إلى مصر.. مخطط المخابرات الإسرائيلية للتهجير| فيديو

وضعت المخابرات الإسرائيلية، وثيقة سرية لتهجير سكان غزة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، للعلن، وجاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية "العربية".

تهجير سكان غزة

ووفقاً للتقرير، فإن الموقع الإخباري الإسرائيلي “ميكومت”، نشر الوثيقة كاملة وجاء فيها 3 اقتراحات:

ــ تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، نحو مخيمات في شبه جزيرة سيناء.

ــ إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطنيين من الدخول

ــ القتال بعد إجلاء السكان سيؤدي إلى سقوط عدد أقل من الضحايا المدنيين.

وأفاد التقرير، أن المخابرات الإسرائيلية قالت في الوثيقة، هذه الاقتراحات الثلاثة فيما يخص تهجير سكان غزة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة للعلن، واعترفت السلطات الإسرائيلية اعترفت بوجود مثل هذه الوثيقة، إلا أن مكتب رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" قلل من شأنها ووصفها بأنها مجرد ورقة افتراضية.



منذ اندلاع الأحداث الأخيرة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى عقب هجوم السابع من أكتوبر الذى أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين، واستشهاد آلاف الفلسطينيين، كثر الحديث داخل إسرائيل وفى وسائل الإعلام الدولية عن فكرة تهجير سكان غزة من القطاع إلى مصر وخاصة شبه جزيرة سيناء.

وأثارت هذه الفكرة الكثير من الجدل فى الأوساط السياسية والمجتمعية، ونزل المصريون فى تظاهرات عارمة ملأت الشوارع رفضاً لهذه الفكرة، وتأكيداً على أنها تعنى كتابة كلمة النهاية للقضية الفلسطينية.

كما حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى من أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعنى نقل القتال إليها وأنها ستكون قاعدة لضرب إسرائيل، مشيراً إلى أن حصار قطاع غزة هدفه فى النهاية نقل الفلسطينيين إلى مصر.

وأوضح الرئيس أن الأمر لن يقتصر على تهجير الفلسطينيين من غزة، بل سيمتد إلى تهجيرهم أيضاً من الضفة الغربية إلى الأردن، لافتاً إلى أنه من الممكن نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب حتى تنهى إسرائيل عملياتها العسكرية فى غزة، ومؤكداً أن تهجير السكان من غزة والضفة يقضى على حل الدولتين.