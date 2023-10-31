عاجل
المعابر الفلسطينية تؤكد: مصر تستقبل 81 مصابا من غزة للعلاج الأربعاء القومي لحقوق الإنسان يدين جريمة "جباليا" بغزة ويطالب بتحرك دولي عاجل
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حركة فتح: يجب الضغط لوقف مخطط تهجير الشعب الفلسطيني (فيديو)

الدكتور عبد الفتاح
الدكتور عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح

قال الدكتور عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن كل المشاهد المأساوية في غزة لم تحرك مشاعر العالم الغربي، والذي لم يعد يكيل بمكيالين فقط وإنما يدعم الاحتلال، وقتله للأطفال والنساء.

 

txt

66 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

txt

المطالبة بإقامة متحف لمتعلقات الأطفال وضحايا الحرب فى غزة

 

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، القمة العربية الطارئة عليها أن تكون عامل ضغط على المنظومة الدولية الظالمة التي لم تتحرك على كل المشاهد البشعة التي تحدث في غزة، معلقا "نقترب من شهر ولا أحد قادر على إيقاف العدوان على الأطفال والشعب الفلسطيني، والعدد الأكبر الذي يتم استهدافهم من الأطفال والنساء".

المخطط أكثر من استهداف فصيل في غزة

وتابع: "نعتمد على الشعوب العربية، والمنطقة العربية، ونعرف أن المخطط أكثر من استهداف فصيل في غزة، ومن يدعمون المحتل أصحاب مصالح كبيرة في الشرق الأوسط، وبالتالي الدول العربية لديها أوراق من شأنها تشكيل حالة من الضغط وترفع الصوت عاليا في وجه العالم الظالم، للخروج من هذه القمة بموقف غربي قوي".

وأشار إلى أنه مطلوب أن يكون هناك ضغط حقيقي على الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم الاحتلال بكل وسائل القتل، وإلزام جيش الاحتلال بالتوقف عن قتل الشعب الفلسطيني، وإيصال كل المساعدات الإغاثية العاجلة، ووقف المخطط الذي يهدف لتهجير الشعب الفلسطيني للخروج من البلاد، يجب أن يكون هناك موقف ضاغط. 

مواد متعلقة

غزة الآن تعيش في شلال من الدماء.. رد فعل العرب ليس كافيًا

من غزة إلى مصر.. مخطط المخابرات الإسرائيلية للتهجير| فيديو

الأردن يدين بأشد العبارات استهداف الإسرائيلي مخيم جباليا في غزة

مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة للتعامل مع أي طوارئ لتداعيات الأحداث بقطاع غزة
الجريدة الورقية