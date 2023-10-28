السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صاروخية بيلينجهام تعادل النتيجة لـ ريال مدريد أمام برشلونة (فيديو)

بيلينجهام
بيلينجهام

سجل ريال مدريد هدف التعادل أمام برشلونة في المباراة التي تجمع بينهما الأن في كلاسيكو الأرض على معلب لويس كومبانيس، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

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30 دقيقة.. برشلونة يسيطر والقائم يحرم لوبيز من هدف ثاني في ريال مدريد

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سيطرة كاسحة من برشلونة على ريال مدريد في الشوط الأول

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صاروخية بيلينجهام تسجل هدف ريال مدريد الأول أمام برشلونة

أحرز جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 68 بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك الملكي.

وكان جوندوجان سجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة السادسة  بعد خطأ دفاعي مشترك من تشاوميني وألبا لتعود الكرة للألماني الذي سدد الكرة سريعا في الشباك.
 


تشكيل برشلونة
 

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.
وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.
خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.
 


تشكيل ريال مدريد :-

حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.
في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

 

 

 

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