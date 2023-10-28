سيطرة كاسحة من برشلونة على ريال مدريد في الشوط الأول

الكلاسيكو

انتهت نجريات الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد بهدف دون مقابل، في لقاء جاري بين الفريقين على ملعب ستاد مونتجويك الأولمبي، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، في الكلاسيكو.

برشلونة يتقدم على ريال مدريد بهدف جوندوجان

ومن أبرز أحداث الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد الهدف الأول الذي سجله الألماني الكاي جوندوجان في الدقيقة 6، وبعدها بعشرة دقائق تقريبًا وبالتحديد في الدقيقة 16 حرم القائم فيرمين لوبيز نجم برشلونة من هدف رائع لينتهي الشوط الاول بتلك النتيجة.

بدلاء برشلونة وريال مدريد

ويتواجد على مقاعد بدلاء ريال مدريد كل من لونين وبينيرو وناتشو ومودريتش وكامافينجا وخوسيليو ولوكماس فاسكيز وفيران جارسيا وإبراهيما دياز.

ويتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة أمام ريال مدريد كل من ليفاندوفسكي رافينيا وإينياكي بيينا وماركوس ألونسو وروميو وكوندي واستارالاجا ولامين يامال وكاسادو وكوبارسي وفورت ومارك جويهي.