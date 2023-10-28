30 دقيقة.. برشلونة يسيطر والقائم يحرم لوبيز من هدف ثاني في ريال مدريد

يواصل برشلونة سيطرته على ريال مدريد بهدف دون مقابل في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد مونتجويك الاولمبي، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من مواجهات الدوري الإسباني لكرة القدم بنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

برشلونة يسيطر والقائم يحرم لوبيز من هدف ثاني:

افتتح الكاي جوندوجان التهديف في الشوط الأول عند الدقيقة 6 ليضع فريقه في المقدمة، وفي الدقيقة 16 سدد فيرمين لوبيز تسديدة رائعة ارتطمت في القائم ويحرم الكتالوني من هدف ثاني رغم مواصلة الاستحواذ والسيطرة.

بدأ ريال مدريد مباراة برشلونة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى كيبا، وخط الدفاع كارفاخال وتوني روديجر وديفيد ألابا وإدواردو كامافينجا، في خط الوسط فالفيردي وتشواميني وكروس وبيلينجهام، خط الهجوم فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

بينما بدأ برشلونة مباراة ريال مدريد بتشكيل مكون من في حراسة المرمى مارك أندريه تير شتيجن، في خط الدفاع جواو كانسيلو ورونالد أراوخو وإينييجو مارتينيز وكريستنسن وأليخاندرو بالدي، في وسط الملعب جافي وفيرمين لوبيز وإلكاي جوندوجان، خط الهجوم فيران توريس وجواو فيليكس.