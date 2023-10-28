إنطلاق كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

أنطلقت منذ لحظات مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والذي يجمع بينهما الأن على معلب لويس كومبانيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد :-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.



يتواجد ريال مدريد فى المركز الثاني بترتيب جدول مسابقة الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، جمعهما من خوض 10 مباريات، بالبطولة، فاز فى 8 لقاءات، وتعادل فى مواجهة وخسر أخرى.

ويدخل برشلونة كلاسيكو اليوم أمام الملكي فى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بترتيب جدول الليجا الإسباني، محصلة 10 مواجهات خاضها الفريق الكتالوني قبل مباراة كلاسيكو الأرض اليوم، فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يتلقي أى هزيمة.

