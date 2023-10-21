انطلاق فعاليات القافلة البيطرية المجانية لقرى حياة كريمة بالمنوفية

بدء مركز البحوث الزراعية تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة المنوفية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري محافظة المنوفية في الفترة من ٢١ أكتوبر الي ٢٤ اكتوبر 2023.

أكد الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين

أن هذة القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة المنوفية وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

واضاف فاضل ان هذة القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة المنوفية .

وأكد فاضل ان هذة القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز محافظة المنوفية في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية ،و سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.