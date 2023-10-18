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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استجابة للوفد.. استكمال خدمات الصرف الصحي بقرى مركز السبع ضمن حياة كريمة

بوابة الوفد الإلكترونية

نشرت "بوابة الوفد الإلكترونية" شكوى من أهالي قرى بشنتنا الحجر وجنزور بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بخصوص توصيل خدمة الصرف الصحي لها تحت عنوان (المنوفية.. اخر تطورات الصرف الصحي بقرى كفر هلال – طوخ طنبشا.. مطلب الأهالي بتنفيذ توصيل خدمة الصرف الصحي بشنتنا الحجر- جنزور مركز بركة السبع المنوفية).

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استجابة للوفد.. تغذية قرية سحالي بمحطة مياه شرب ضمن حياة كريمة

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استجابة للوفد.. مد الخدمات لقرى الدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة

وقامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالرد على الشكوى المنشورة قائلة  نتشرف بالرد على ما جاء بالشكوى بأننا نحيط سيادتكم علمًا بأنه تم التسليم الابتدائي لمشروع صرف صحي كفر هلال بتاريخ 16/3/2023، وتم التسليم النهائي لمشروع صرف صحي شنتنا الحجر بتاريخ 14/12/2006 وسيتم تنفيذ أعمال الاستكمالات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتم التسليم النهائي لمشروع صرف صحي جنزور بتاريخ 15/5/2013 وسيتم تنفيذ أعمال الاستكمالات ضمن  المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وبخصوص رفع محطة صرف صحي طوخ طنبشا الرئيسية فإن نسب تنفيذ الأعمال المدنية 85%، ونسب تنفيذ شبكات الانحدار 90%، ونسب تنفيذ خط الطرد 27%، ومن المقرر النهو في 6/2024.

وبخصوص محطة رفع صرف صحي طوخ طنبشا الفرعية فإن نسب تنفيذ الأعمال المدنية 85%، ونسب تنفيذ شبكات الانحدار 90%، ونسب تنفيذ خط الطرد 91% ومن المقرر النهو 6/2024.

الجريدة الورقية