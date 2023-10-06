الدقهلية تتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها.

واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن واحياء شرق المنصورة ومنية النصر والسنبلاوين وطلخا ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وقال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة انه تم متابعة تنفيذ ازاله لرصيفين تعدي علي الشارع العام بمنطقة شارع الاتوبيس القديم بنطاق الحي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة باشراف ومتابعة الدكتورة مني المتبولي نائب رئيس الحي.

وأكد المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبية بغرض صب اعمده خرسانيه بالدور الثانى العلوى على مساحة 250متر مربع بقريه الخضيرى خارج الحيز العمرانى وتم ايفاف الاعمال المخالفة واخلاء الموقع من جميع الاخشاب والمهمات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأوضح المحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ حملة مكبره لإزالة ٨ حالات تعدى علي الشارع العام بطريق السنبلاوين الزقازيق أمام مركز الشرطة الجديد الجارى إنشاءه بمدينة السنبلاوين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تنفيذ ازاله فوريه فى المهد لأحد المواطنين بناحية حي عبدالسلام طريق المعاهده بالسنبلاوين حيث قام بحفر أرض فضاء على مساحة 400 متر مربع داخل الكتلة السكنيةللشروع فى عمل مغسلة سيارات وتمت الازاله على نفقة المواطن الخاصه وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال المخالفة بإشراف الدكتورة إيناس عبدالشافي نائب رئيس مركز كما تم متابعة تنفيذ إزاله فوريه لأحد المواطنين بناحية قرية المتوه التابعه للوحده القرويه بميت غريطه لشده خشبيه بالمخالفه خارج الحيز العمراني علي مساحه 100متر مربع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون.

وأشارت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا إلى انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة فورية للدور الاول العلوى على مساحة 90 متر مربع بالمخالفة للقانون و بدون ترخيص على الارض الزراعيه بناحية قرية كفر دميرة القديم.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك باشراف السادة وليد الموجي وايمان صالح نواب رئيس المركز والمدينة.

وأضاف اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه انه تم تكليف،عاطف سعد نائب رئيس المركز للمرور والمتابعة لمراجعة موقف تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للمباني علي ارض الواقع بقري مركز نبروه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي يتم ضبطها حيث تم مراجعة وفحص تراخيص البناء بعدد من القري وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها.

وأكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.



