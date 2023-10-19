حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل في المدارس للعام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة أن تكون امتحانات شهر أكتوبر من مقررات أول شهر في الدراسة فقط مع عدم الخروج عن منهج هذا الشهر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بتخصيص فترة دراسية واحدة لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر المقرر بدأها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أكتوبر توضع على مستوى المدرسة بمعرفة موجهي المواد.

ونوهت وزارة التربية البدنية بأن امتحانات شهر أكتوبر تجرى أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة.

قواعد تنظيم امتحانات شهر أكتوبر

يحظر الغياب نهائيًا لأي طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر أكتوبر.

في حالة المرض على الطالب أثناء امتحانات شهر أكتوبر يحضر الامتحان متخذا الإجراءات الاحترازية.

خلال امتحانات شهر أكتوبر سيكون اليوم الدراسى كامل وسيعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة).

ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر إلا للضرورة القصوى.

حضور الطلاب في امتحانات شهر أكتوبر يكون بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.

على الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر أكتوبر بأدواته المدرسية الخاصة به.

ويؤدي طلاب جميع صفوف النقل في المدارس امتحانات شهر أكتوبر ونوفمبر ثم امتحانات نهاية الفصل الدراسي ليتم إدراجها في الدرجات النهائية حسب توزيع الدرجات المقررة.

توزّع درجات الصفوف الدراسية الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية على النحو الآتي: 60 درجة للاختبارات التحريرية، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة.

ويعتمد نظام التقييم في المرحلة الابتدائية على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة التي تبلغ 12 اثنى عشر مقررًا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.