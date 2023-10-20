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الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط كميات من الأسمدة والمخصبات الزراعية المدعمة والمغشوشة داخل مخازن بالمنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالك شركة - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بإدارة مخازن تابعة للشركة ملكه "خاصة بالإتجار فـى الأسمدة والمستلزمات الزراعية، كائنة بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية "منتهية التراخيص") وكذا تجميع كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية (الجمعيات الزراعية) بقصد تحقيقأرباح غير مشروعة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بداخل مخازن الشركة المشار إليها على (20,350 طن أسمدة ومخصبات زراعية "مدعمةمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية" ،مغشوشة ومقلدة بدون أى فواتير شراء وبدون ترخيص من الجهات المعنية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تهريب الأسمدة والمخصبات الزراعية المدعمة..

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