أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف ملامح من الخداع الاستراتيجي قبل المعركة (فيديو)

تحدث الجندي مقاتل علي سرور، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ن خطة الخداع الاستراتيجي التي نفذتها مصر قبل حرب أكتوبر 1973، قائلا: " تم إيهام العدو بأن مصر لن تدخل حربا مطلقا وكنا نظهر للعدو أننا لا نفكر في الحرب".

علمنا ببدء الحرب قبل بدء المعركة بـ 10 دقائق

وأضاف سرور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية " صدى البلد" مساء اليوم : "الساعة 2 إلا عشر دقائق يوم 6 أكتوبر 1973 كان هناك مظاريف مع كل قائد وتم فتحها وعلمنا ببدء الحرب لاسترداد الأرض".

وأوضح: " دخلت القوات المسلحة في سنة 1970 وحضرت حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وكنت في سلاح الدفاع الجوي ".

وتابع:" مع بدء حرب أكتوبر كنت في محافظة السويس"، مضيفا:" قبل حرب أكتوبر بـ 3 شهور كان يتم تنفيذ خداع استراتيجي للعدو على طول قناة السويس ".

ونظم مركز إعلام الداخلية التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية واحتفالية فنية بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان "انتصار أكتوبر وخمسين عاما من التنمية والبناء"، بمقر المركز بحضور ومتابعة مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد محسن محمد جمال.

شارك في الندوة وحاضر فيها العميد أركان حرب محمد عبدالمنعم حنفي رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمحافظة الوادي الجديد، والمهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة، كما شارك في الندوة عدد من أبطال حرب أكتوبر من أبناء مركز الداخلة، والذين استعرضوا ذكرياتهم عن عملية العبور التي أذهلت العالم أجمع، وقيادات تنفيذية وشعبية، ولفيف من الشباب وطلاب المدارس.